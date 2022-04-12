موعد اذان المغرب اليوم 12 أبريل 2022 في محافظات مصر
يقدم موقع الدستور الالكتروني خدمة موعد آذان المغرب اليوم في محافظات مصر وهو وقت الإفطار حسب التوقيت المحلي لكل محافظات جمهورية مصر العربية حيث يختلف موعد صلاة المغرب عن كل محافظة وأخرى دقائق معدودة .
موعد اذان المغرب في القاهرة اليوم الثلاثاء 12 أبريل 2022 الموافق هجري 11 رمضان 1443
موعد اذان الظهر : 11:56 ص
موعد اذان العصر : 3:30 م
موعد اذان المغرب : 6:20 م
موعد اذان العشاء : 7:41 م
موعد اذان المغرب في الاسكندرية اليوم الثلاثاء 12 أبريل 2022 الموافق هجري 11 رمضان 1443
موعد اذان الظهر : 12:01 م
موعد اذان العصر : 3:37 م
موعد صلاة المغرب : 6:27 م
موعد اذان العشاء : 7:48 م
موعد اذان المغرب اليوم الثلاثاء 12 أبريل 2022 الموافق هجري 11 رمضان 1443 في الجيزة
موعد اذان الظهر : 11:56 ص
موعد اذان العصر : 3:30 م
موعد صلاة المغرب : 6:20 م
موعد اذان العشاء : 7:41 م
مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 12 أبريل 2022 الموافق هجري 11 رمضان 1443 في الأقصر
موعد اذان الظهر : 11:50 ص
موعد اذان العصر : 3:20 م
موعد صلاة المغرب : 6:11 م
موعد اذان العشاء : 7:28 م
مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 12 أبريل 2022 الموافق هجري 11 رمضان 1443 في المنصورة
موعد اذان الظهر : 11:55 ص
موعد اذان العصر : 3:31 م
موعد صلاة المغرب : 6:21 م
موعد اذان العشاء : 7:42 م
مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 12 أبريل 2022 الموافق هجري 11 رمضان 1443 في كفر الشيخ
موعد اذان الظهر : 11:58 ص
موعد اذان العصر : 3:33 م
موعد صلاة المغرب : 6:23 م
موعد اذان العشاء : 7:45 م