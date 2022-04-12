الثلاثاء 12 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

موعد اذان المغرب اليوم 12 أبريل 2022 في محافظات مصر

اذان
اذان

يقدم موقع الدستور الالكتروني خدمة موعد آذان المغرب اليوم في محافظات مصر وهو وقت الإفطار حسب التوقيت المحلي لكل محافظات جمهورية مصر العربية حيث يختلف موعد صلاة المغرب عن كل محافظة وأخرى دقائق معدودة .

موعد اذان المغرب في القاهرة اليوم الثلاثاء 12 أبريل 2022 الموافق هجري 11 رمضان 1443

موعد اذان الظهر : 11:56 ص

موعد اذان العصر : 3:30 م

موعد اذان المغرب : 6:20 م

موعد اذان العشاء : 7:41 م

موعد اذان المغرب في الاسكندرية اليوم الثلاثاء 12 أبريل 2022 الموافق هجري 11 رمضان 1443

موعد اذان الظهر : 12:01 م

موعد اذان العصر : 3:37 م

موعد صلاة المغرب : 6:27 م

موعد اذان العشاء : 7:48 م

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دعاء اليوم الحادي عشر من رمضان.. اللهم أحينا في الدنيا مؤمنين طائعين وتوفنا مسلمين

 

موعد اذان المغرب  اليوم الثلاثاء 12 أبريل 2022 الموافق هجري 11 رمضان 1443 في الجيزة

موعد اذان الظهر : 11:56 ص

موعد اذان العصر : 3:30 م

موعد صلاة المغرب : 6:20 م

موعد اذان العشاء : 7:41 م

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 12 أبريل 2022 الموافق هجري 11 رمضان 1443 في الأقصر

 

موعد اذان الظهر : 11:50 ص

موعد اذان العصر : 3:20 م

موعد صلاة المغرب : 6:11 م

موعد اذان العشاء : 7:28 م

 

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 12 أبريل 2022 الموافق هجري 11 رمضان 1443 في المنصورة

 

موعد اذان الظهر : 11:55 ص

موعد اذان العصر : 3:31 م

موعد صلاة المغرب : 6:21 م

موعد اذان العشاء : 7:42 م

 

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 12 أبريل 2022 الموافق هجري 11 رمضان 1443 في كفر الشيخ

 

موعد اذان الظهر : 11:58 ص

موعد اذان العصر : 3:33 م

موعد صلاة المغرب : 6:23 م

موعد اذان العشاء : 7:45 م

موعد أذان المغرب موعد صلاة المغرب وقت الافطار موعد اذان المغرب في القاهرة موعد أذان المغرب في الإسكندرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

رئيس «مسلم» وليس «متأسلم»

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