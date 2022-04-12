الثلاثاء 12 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

الأرصاد تحذر: انخفاض جديد في درجات الحرارة

الطقس في مصر
الطقس في مصر

كشفت الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس خلال الفترة المقبلة بعد موجة من عدم استقرار في درجات الحرارة.

وقال في تصريحات لـ«الدستور» إن هناك انخفاض جديد في درجة الحرارة وسيسود طقس ربيعي شتوي نهارًا، أجواء بين باردة إلى شديدة البرودة ليلًا، والصغرى ستسجل 10 درجات على القاهرة الكبرى.

وأضاف «شاهين»: «درجات الحرارة ستواصل الانخفاض مع منتصف أيام الأسبوع الحالي، وستبدأ بعد أوقات الغروب وحلول الليل في الانخفاض بشكل ملحوظ وستزيد البرودة بشكل أكبر على المناطق الشمالية بعكس الليالي الماضية».

وتابع: «سيشعر سكان مناطق السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى ومحافظات الدلتا ومدن القناة حتى بداية شمال الصعيد بليل بارد مصحوب برياح نشطة يرفقها تيارات باردة تزيد من الإحساس ببرودة الطقس ومع حلول الأوقات المتأخرة من الليلة ستشتد الأجواء في البرودة، وذلك سيكون تمهيدًا لانخفاضات جديدة في الحرارة بنهار اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء حتى تكون الأجواء مخلوطة ربيعية شتوية، باردة مع أوقات الصباح بينما تميل للدفء مع ساعات ذروة النهار وتحت أشعة الشمس، فتصل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري بشكل عام نهارًا إلى حدود 23/24 درجة على مدار اليومين، بينما تصل على السواحل الشمالية على رأس الـ 20 درجة، وسيتأثر طقس جنوب الصعيد بالتراجعات على المناطق الشمالية لتنخفض الحرارة بشكل تدريجي سريع وملحوظ على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء بقيمة 6/7 درجات حتى تصل الدرجات إلى منتصف الثلاثينات بعدما عانت من طقس ساخن على مدار أكثر من أسبوع وفي المقابل تعتدل أجواء الليل هناك ويصحبها نسمات من البرودة الخفيفة مع الأوقات المتأخرة».

واختتم: «ستواصل درجات الحرارة الصغرى انهيارها لليل الثاني على التوالي بعد اليوم، لتكون بداية من ليل الثلاثاء غدًا تصل إلى حدود 10 درجات ليلًا على القاهرة الكبرى وكذلك يكون الحال على باقي المناطق الشمالية الداخلية المحيطة بالإقليم، فتسود أجواء شبه شتوية شديدة البرودة مع الأوقات المتأخرة».

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