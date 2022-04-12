أول مرة تطبق في الأزهر الشريف.. جدول امتحان المهام الأدائي لطلاب رابعة ابتدائي بالأزهر

تنشر" الدستور" جدول امتحانات المهام الدائية والمستوى الرفيع لطلاب الصف الرابع الابتدائي بالأزهر.

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات المهام الأدائية والمستوى الرفيع لطلاب الصف الرابع الابتدائي في الـ 24 من أبريل الجاري، وتستمر لمدة ثلاثة أيام.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يطبق فيها الأزهر الشريف، النظام الجديد على طلاب الصف الرابع الابتدائي.

وبناء على توجيهات الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، والدكتور سلامة جمعة داود رئيس قطاع المعاهد الأزهرية بشأن ضرورة تبني قطاع المعاهد الأزهرية أحدث الأساليب العالمية في عمليات التقييم والتقويم وبناء الاختبارات بشتى أنواعها وبالأخص كيفية بناء بنوك الأسئلة، وبناء على الشراكة القائمة بين الأزهر الشريف ممثلاً في قطاع المعاهد الأزهرية، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حضر عددًا من مستشاري المواد التعليمية المختلفة بكافة التخصصات؛ ورشة العمل الثانية حول مراحل العمل في كيفية بناء بنك أسئلة لكل مادة دراسية؛ تمهيدًا لإعداد اختبارات المواد الدراسية المختلفة، وشملت الورشة مراحل إعداد الاختبارات؛ وهي خمس مراحل كالتالي:

المرحلة الأولى: تأليف الأسئلة وصياغتها، ومراجعتها، وحفظها في بنك الأسئلة.

المرحلة الثانية: إعداد الاختبارات.

المرحلة الثالثة: تطبيق الاختبارات وتقديمها.

المرحلة الرابعة: تصحيح الاختبارات.

المرحلة الخامسة: النتائج والتقارير.

وألقى كلمة البداية للورشة الأستاذ الدكتور رمضان محمد رمضان مدير المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، مؤكدًا على أن المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي لا يدخر وسعًا في تقديم أية خبرات للأزهر الشريف وغيره، وأبدى سعادته على التعاون القائم بين الأزهر ووزارة التربية والتعليم والمركز القومي للامتحانات.

وحضر من جانب قطاع المعاهد الأزهرية الشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الأسبق، ومستشار وكيل الأزهر الشريف، الشيخ أيمن عبدالغني وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون التعليم، وفضيلة الشيخ أحمد عبد العظيم رئيس الإدارة المركزية للامتحانات.