آخر أخبار الحرب اليوم الـ48 للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

آخر أخبار الحرب.. تدخل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها الـ48، وسط حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، على فرض عقوبات على جميع البنوك الروسية والنفط الروسي وتحديد موعد نهائي للتوقف عن استيراد الغاز من روسيا.

وترصد «الدستور» في السطور التالية آخر أخبار الحرب الأوكرانية الروسية على المستوى الميداني، وأهم التحركات للأطراف في الأزمة على المستوى الدبلوماسي.

اخر اخبار الحرب.. أوكرانيا: مقتل 186 طفلًا منذ بدء العملية العسكرية الروسية

قال مكتب المدعي العام الأوكراني، اليوم الثلاثاء، إن القوات الروسية قتلت 186 طفلًا في أوكرانيا منذ 24 فبراير، عندما بدأت العمليات العسكرية الروسية في البلاد.

وأوضحت الخدمة الصحفية لمكتب المدعي العام الأوكراني- عبر موقع تيليجرام وفق ما أوردته وكالة "يوكرنفورم" الأوكرانية للأنباء- أنه "حتى صباح 12 أبريل 2022، بلغ العدد المؤكد للأطفال الذين قتلوا نتيجة التدخل الروسي واسع النطاق 186 حالة، وارتفع عدد الأطفال المصابين إلى أكثر من 344".

وأضاف البيان أن هذه الأرقام ليست نهائية، حيث يجري العمل على معرفة دقة تعداد الضحايا في أماكن القتال الفعلي، خاصة في مدينة ماريوبول وفي بعض مناطق كييف وتشيرنيهيف ولوجانسك.

وأشار إلى أن "938 مؤسسة تعليمية تضررت جراء القصف الروسي على أوكرانيا، منها 87 دُمرت بالكامل".

المديرة التنفيذية للأمم المتحدة تحذر من خطر استغلال وسوء معاملة النساء

وحذرت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة سيما بحّوث، من خطر استغلال وسوء معاملة النساء والفتيات خلال الحرب في أوكرانيا، وذلك في أعقاب تقارير عن الاغتصاب والعنف الجنسي وشهادات حيّة على أوضاع النساء والأطفال في أوكرانيا والدول المهاجرة.

وطالبت بحّوث- في إحاطتها أمام مجلس الأمن، بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة- بحماية صحة وكرامة المرأة خلال فترة الحرب في أوكرانيا، وفق أجندة "صون السلام والأمن في أوكرانيا" التي اعتمدها مجلس الأمن بناءً على دعوة السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، وآخرين.

ونبهت المسئولة الأممية إلى الصدمة التي تعاني منها النساء اللاتي تركن منازلهن ليلًا وانفصلن عن أسرهن، والخوف الدائم على المستقبل، قائلة: "هذه الصدمة تخاطر بتدمير جيل، يجب أن نواصل تقديم الدعم، ولكن الأهم من ذلك يجب مواصلة جميع الجهود للنهوض بالسلام".

ودعت جميع الدول إلى زيادة جهودها لمحاربة الاتجار، مضيفة: "يجب أن تكون الاستجابة التي تراعي الفوارق بين الجنسين، والتي تركّز على الناجين في صميم الأعمال الإنسانية"، مطالبة مجلس الأمن بمواصلة استخدام كل المنصات من أجل تحقيق السلام، مشددة على أهمية أن تكون المرأة جزءًا من الحل.

أوكرانيا: نتحرى معلومات عن استخدام روسيا أسلحة كيماوية في ماريوبول

من جانبه قالت هانا ماليار، نائب وزير الدفاع الأوكراني اليوم الثلاثاء، إن بلادها تتحرى عن صحة المعلومات التي تشير إلى أن روسيا ربما تكون قد استخدمت أسلحة كيماوية أثناء محاصرة مدينة ماريوبول الساحلية بجنوب أوكرانيا.

وقالت ماليار، في تصريحات تلفزيونية: "هناك نظرية تقول إن هذه قد تكون ذخائر فسفورية.. المعلومات الرسمية ستأتي لاحقا".

الرئيس الأوكرانى: أراضينا أصبحت من أكثر المناطق تلوثًا

أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن بلاده أصبحت حاليًا واحدة من أكثر المناطق تلوثًا بالألغام في العالم بسبب روسيا وغزوها العسكري لبلاده.

جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، خلال خطاب لزيلينسكي ألقاه عبر الفيديو في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

وقال زيلينسكي: "يجري العمل الأمني ​​في المناطق الشمالية من بلادنا التي طرد منها الروس، أو بالأدق إزالة الألغام"، مضيفًا: "تركت القوات الروسية وراءها عشرات إن لم يكن مئات الآلاف من الأشياء الخطرة، قذائف لم تنفجر، ألغام، وأسلاك تعثر، يتم التخلص من عدة آلاف على الأقل من هذه العناصر يوميًا".

وتابع: "تركوا الألغام في كل مكان، في البيوت التي استولوا عليها، في الشوارع، في الحقول، قاموا بتدمير ممتلكات الناس والسيارات والأبواب، لقد فعلوا بوعي كل شيء لجعل العودة إلى هذه المناطق خطيرة قدر الإمكان".

وأضاف: "بسبب تصرفات الجيش الروسي، أصبحت أراضينا حاليًا واحدة من أكثر المناطق تلوثًا بالألغام في العالم"، معربًا عن اعتقاده بأن هذا يجب اعتباره أيضًا "جريمة حرب" ترتكبها القوات الروسية.

وقال: "لقد فعلوا كل شيء عن عمد لقتل أو تشويه أكبر عدد ممكن من أبناء شعبنا"، مشيرًا إلى أنه التقى مع مجموعة من الخبراء تعمل على إنشاء آلية خاصة للتحقيق والمراجعة القضائية لجميع جرائم الحرب التي ارتكبها الروس.

وواصل: "نعمل على طريقة قانونية لتقديم المحتلين للعدالة بأكبر قدر ممكن من الفعالية والسرعة، حتى لا ننتظر عقودًا حتى تكتمل جميع الإجراءات القانونية الدولية، ولكن لتسريع بدء العدالة".

روسيا: عبور أكثر من 15 ألف لاجئ للحدود فى «روستوف»

أعلنت هيئة الحدود التابعة لجهاز الأمن الفدرالي الروسي، أن أكثر من 15 ألف لاجئ عبروا خلال الـ 24 ساعة الماضية مراكز العبور على الحدود في منطقة روستوف الروسية.

وذكرت الهيئة الروسية - في بيان اليوم الثلاثاء -"عبر أكثر من 15 ألف مواطن الحدود لدخول روسيا على مدار الساعات الأربع والعشرين الماضية عبر منطقة روستوف".

وأضاف البيان: أن "إجمالي الذين عبروا إلى روسيا بلغ أكثر من 730 ألف لاجئ منذ بداية تصعيد النزاع في أوكرانيا".

يُذكر أن عملية إجلاء واسعة النطاق للسكان المدنيين من جمهورتي "دونباس" (لوجانسك ودونيتسك) قد بدأت في منتصف شهر فبراير الماضي على خلفية التصعيد في المنطقة.. وتواصل القوات المسلحة الروسية منذ 24 فبراير الماضي تنفيذ عملية عسكرية خاصة لحماية إقليم دونباس، الواقع جنوب شرقي أوكرانيا.

وكان قد طالب مسئولون في الأمم المتحدة بالتحقيق في أعمال العنف التي استهدفت النساء خلال العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا، مطالبين بحماية الأطفال في هذا النزاع.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده مجلس الأمن الدولي، بدعوة من الولايات المتّحدة وألبانيا، وفقا لما أوردته قناة "فرانس 24"، اليوم الثلاثاء.

بوتين: روسيا لا تخطط للانعزال عن العالم

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن روسيا لا تخطط للانعزال عن العالم وأنه أمر غير ممكن، مشيرًا إلى أن النازية الجديدة نمت في كييف، والاشتباك مع موسكو كان أمرًا لا مفر منه والمسألة كانت مسألة وقت.

وأضاف بوتين، أنه "ا شك أننا سنحقق أهداف العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا"، معتبرًا أنّ الضباط الروس يقدمون المساعدة لجمهوريتي ​لوجانسك ودونيتسك​، ويستخدمون بشكل فعال أحدث الأسلحة، وأن القوات الروسية تتصرف بشجاعة وكفاءة في أوكرانيا.

وكشف الرئيس الروسي، أن "روسيا وبيلاروسيا ستتعاونان في مشاريع للبنى التحتية الفضائية"، موضحًا "أننا سننفذ كل الخطط في قطاع الفضاء، على الرغم من الصعوبات والمحاولات الخارجية التي تمنعنا، من المضي قدمًا"، كما لفت إلى "أننا نتخذ إجراءات لضمان أمن روسيا، ولم يكن لدينا خيار آخر غير العملية العسكرية في أوكرانيا.

كان قد وصل بوتين في وقت سابق من اليوم إلى مدينة "بلاجوفيشينسك" الروسية، لإجراء محادثات مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.

وبحسب وسائل إعلام روسية فسوف يتفقد الرئيسان بناء قاعدة "فوستوشني" الفضائية ومرافق البنية التحتية من طائرة هليكوبتر والتحدث إلى العمال وتكريم رواد الفضاء، بالإضافة إلى تطوير التعاون الثنائي والوضع في أوكرانيا.