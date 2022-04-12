في أولى أيام تسجيل تدريب معلمين الصفوف الأولى عبر منصة التدريب والتطوير المهني الالكتروني للمعلمين، ننشر كيفية تفعيل الحساب الموحد للمعلمين عبر منصة office 365 ، للحصول على البريد الموحد للمعلمين، يأتي ذلك تدريب المعلمين على فن صياغة المفردات الاختبارية فى المواد الدراسية المختلفة، لتمكين المعلمين ورفع الجانب المهنى لديهم فى صياغة جزئيات الامتحانات بشكل دقيق وعلمي دون أخطاء.

وتشترط منصة التدريب والتطوير المهني الالكتروني للمعلمين قبل تسجيل الدخول، الحصول على البريد الموحد للمعلمين و تفعيل الحساب الموحد للمعلمين عبر منصة office 365 التي نوضحها بالتفصيل من خلال هذا التقرير.

كيفية تفعيل الحساب الموحد للمعلمين عبر منصة office 365

بداية يقوم المعلم بالدخول إلى تسجيل البريد الموحد للمعلمين عبر منصة office365.emis.gov.eg

ملحوظة: ويجد تنويه من منصة التدريب والتطوير المهنى الالكتروني للمعلمين أن يوفر الموقع آلية مميكنة للخدمة الذاتية للطلبة والمعلمين لإصدار البريد المدرسي والإستفادة من تطبيقات Office365 المختلفة المتاحة لوزارة التربية والتعليم.

يجد المعلم اختيارين هم: حساب المعلم وحساب الطالب، قم باختيار الأول

سيتم تحويلك إلى بوابة إنشاء البريد الإلكتروني للطلبة و المعلمين

قم بإدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا المدون على البطاقة الشخصية

ثم ادخال كود المعلم.

قم بالضغط على المربع بجانب "أنا لست روبوت".

وستحصل على البريد الموحد للمعلمين.

وتقدم منصة التدريب والتطوير المهني الالكتروني للمعلمين خدمة تحميل جدول جلسات البث المباشر عبر برنامج Microsoft Teams للتوعية بشأن تفعيل الحساب الموحد للمعلمين وتحديث معلوماتهم بأحدث مستجدات تطبيقات أوفيس 365 . للتحميل إضغط هنا office365.emis.gov.eg

خطوات تسجيل دخول منصة التدريب والتطوير المهني الالكتروني للمعلمين

كتابة رابط منصة office 365 عبر متصفح جوجل CPD.moe.gov.eg

ادخل على زر تسجيل الدخول باستخدام البريد الرسمي الموحد للمعلم وكلمة المرور

قم بفتح الدورة التدريبية بالنقر على اسم الدورة

- اضغط على محاضرة البث المباشر

- قم بتحميل برنامج teams على جهازك حيث تدار الجلسة من خلال هذا البرنامج

- قم بالنقر على الانضمام الان للمشاركة بالمحاضرة

وكانت أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى جدول المحاضرات التدريبية للمعلمين خلال شهر أبريل، موضحة أن الأحد 10 أبريل يتم تدريب معلمي الرياضيات واللغة العربية حتى الخميس 14 أبريل، على أن يتم إقامة محاضرة تعريفية بالمنصة الأحد 10 أبريل على أن يتم موافاة الوزارة من إدارة التدريب بتمام حضور المعلمين وفق توزيعهم بالمدرسة مع توضيح عدد الحضور وفق عدد المحاضرات المستهدفة.