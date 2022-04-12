الوزراء اليوم | إنجاز «التجلي الأعظم» وخطة موحدة لخدمات الرعاية الصحية

تشهد الوزارات والهيئات الحكومية التابعة لها، نشاطا مكثفاً منذ صباح اليوم الثلاثاء، وذلك لتنفيذ خطة المشروعات المستهدفة وتوفير الحياة الكريمة لجميع المواطنين، إضافة إلى متابعة واجتماعات ثنائية للوزراء المعنيين للوقوف على معدلات الإنجاز، والتى نستعرضها معكم خلال التقرير التالي:-

وزير الإسكان يتابع مشروعات المياه والصرف الجارى تنفيذها ضمن «حياة كريمة»

عقد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع قيادات قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بالوزارة، لاستعراض موقف خدمات مياه الشرب والصرف الصحى المُقدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية، ومتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات المختلفة، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

«الزراعة» تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول التفاح خلال أبريل

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول التفاح مراعاتها، خلال شهر أبريل.

«عبدالغفار» يوجه بوضع خطة موحدة لخدمات الرعاية الصحية

وجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، بوضع خطة مستقبلية موحدة لخدمات الرعاية الصحية على مستوى محافظات الجمهورية، وفقًا للخصائص الديموجرافية لكل محافظة، لضمان الارتقاء بالمنظومة والحفاظ على النجاحات التي حققتها الدولة في القطاع الصحي.

«سعفان» يوجه بتحديث وثائق التأمين التكافلي للصيادين بعد زيادتها لـ200 ألف جنيه

اتخذت وزارة القوى العاملة خلال الفترة الماضية، على عاتقها التحرك لتوفير رعاية اجتماعية لحماية فئة العمالة غير المنتظمة وصغار الصيادين، لتوفير "حياة كريمة" لهم، حيث قامت بتوزيع ما يقرب من 23 ألفاً و489 وثيقة تأمين تكافلي لصغارالصيادين بنهاية 2021، تغطي حالات الوفاة بحادث أو العجز الكلي والجزئي المستديم والعلاج الطبي، وذلك بتعويض قيمته 200 ألف جنيه، بعد أن تم رفع قيمته من 100 إلى 200 ألف جنيه.

تشغيل المرحلة الأولى من مشروعات موقع التجلي الأعظم نهاية الشهر الجاري

قال المهندس محسن سعيد، رئيس فرع الجهاز المركزي للتعمير بجنوب سيناء، إن الـ 14 مشروعا التي يجري تنفيذها بمشروع التجلي الأعظم مقسمة على 3 مراحل، الأولى منها ينتهي تنفيذها بنهاية شهر أبريل الجاري.