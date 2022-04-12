الثلاثاء 12 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

وزير البترول يبحث مشروع توصيل الغاز إلى المنازل فى الأردن

خيري عمرو وزير الاستثمار
خيري عمرو وزير الاستثمار الأردني

قال المهندس خيري عمرو، وزير الاستثمار الأردني، خلال جلسة مباحثات مع المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إنه جار حاليًا الدراسة الفنية والاقتصادية بواسطة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمشروعات توصيل الغاز الطبيعي بالأردن والتى على أساسها سيتم تحديد أفضل رؤية للتنفيذ.

كان بحث المهندس الملا مع خيري زيادة التعاون في تنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعى داخل الأردن بخبرات مصرية من خلال شركات قطاع البترول المتخصصة.

وتم خلال اللقاء استعراض الخبرات المصرية في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل ونجاحها في تغطية أكثر من 5. 13 مليون وحدة سكنية بالغاز الطبيعي، بعد مضاعفة معدل التوصيل إلى مليون و200 ألف وحدة سكنية سنويًا خلال السنوات الأربع الأخيرة، في ظل وجود شركات مؤهلة وكوادر مدربة وتوافر إمكانيات فنية وهندسية وقاعدة تصنيعية، وهو ما يمكن أن يكون داعمًا لتوجه الأردن للتوسع فى استخدامات الغاز الطبيعي في المنازل، واستكمال تزويد مختلف الصناعات بعد الدراسة الجيدة والتغلب على التحديات فى تنفيذ المشروع.

من جانبه، أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، على العلاقات الثنائية الوثيقة بين مصر والأردن في مجال الطاقة ودعم القيادة السياسية فى كلا البلدين لتوطيدها وزيادة حجم التعاون، وأشار إلى أن مصر على أتم استعداد للمشاركة في مشروعات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بالمدن الأردنية، وأضاف أن شركات قطاع البترول المصرية العاملة بالأردن وفي مقدمتها شركة فجر للغاز الطبيعي، حققت قصص نجاح على مدار عقدين حتى الآن وهو ما يعد حافزًا لها لمزيد من النجاح بأيادٍ مصرية.

وأكد الوزير الأردني أن مشروعات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل الأردنية واستكمال تزويد ما يصل إلى 95% من المصانع بالأردن بالغاز سيكون له مردود اقتصادي إيجابي، وسيسهم فى تقليل استيراد البوتاجاز، وأشاد بإمكانات شركات الغاز المصرية العاملة فى الأردن والتى تمتلك منظومة فنية وكفاءات على أرقى مستوى، مشيرًا إلى أن إنجازاتها واضحة وملموسة.

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