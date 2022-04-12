الثلاثاء 12 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

24.7 % زيادة فى صادرات مصر إلى دول «الكوميسا» خلال شهر

اللواء خيرت بركات
اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع الصادرات المصرية إلى دول الكوميسا إلى حدود 110.9 مليون دولار خلال شهر ديسمبر 2021 مقابل 88.9 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 22 مليون دولار بنسبة زيادة 24.7%.

وأشار جهاز التعبئة والإحصاء، إلى أن ليبيا جاءت فى المرتبة الأولى بين دول مجموعة الكوميسا والتى بلغت الصادرات المصرية إليها 79.6 مليون دولار خلال شهر ديسمبر 2021 مقابل 79.6 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، يليها الصادرات المصرية لتونس بقيمة 20.1 مليون دولار خلال شهر ديسمبر 2021 مقابل 15.2 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه.

كما أظهر التقرير، ارتفاع صادرات مصر لدولة زيمبابوى إلى حدود 3.7 مليون دولار خلال شهر دسيمبر 2021 مقابل 0.9 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بينما تراجعت الصادرات إلى جيوتى من 14.7 مليون دولار لـ 2.7 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.

وفى المقابل، سجلت واردات مصر من مجموعة دول الكوميسا تراجعًا إلى حدود 15.8 مليون دولار خلال شهر ديسمبر 2021 مقابل 31.4 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، وجاءت سوازيلاند فى المرتبة الأولى بواردات 5.8 مليون دولار خلال شهر ديسمبر 2021 مقابل لا شئ خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، يليها تونس بواردات بلغت 4 ملايين دولار خلال شهر ديسمبر 2021 مقابل 13.4 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه.

وقدرت واردات مصر من دولة ليبيا 3 ملايين دولار خلال شهر ديسمبر 2021 مقابل 5.3 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، والواردات من زيمبابوى 2.4 مليون دولار خلال شهر ديسمبر 2021 مقابل 3 ملايين دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، وباقى دول الكوميسا بقيمة 0.6 مليون دولار مقابل 9.7 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.

 

الاحصاء صادرات واردات مصر الكوميسا

رئيس التحرير

وائل لطفي

رئيس «مسلم» وليس «متأسلم»

الأكثر قراءة

رابط تسجيل منصة التدريب والتطوير المهني الإلكترونية للمعلمين

أخبار فاتتك| «الطب الشرعي» يكشف حالة أيمن هدهود النفسية وتراجع أسعار النفط في أوروبا

«ممنوع الأكل قبل المغرب».. كشرى التحرير يرد على منع قبطية وطفلتها من الطعام

«نشاط للرياح».. حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

جدول موعد صرف معاشات شهر مايو 2022 وفقا للبيان الرسمي

حبس شخصين سرقا دراجة نارية في السلام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم فرغلى

رحمة أحمد .. صفحة 2

لواء. محسن الفحام

جنود لم تروها

القس. رفعت فكرى

مختل فكريًا وليس عقليًا!

حسين دعسة

إسرائيل تحاصر مخيمات ومدن.. والمقاومة الفلسطينية لا تستسلم

منى رجب

فرصة سانحة لتنفيذ توجه الرئيس بحماية المرأة

محمد المعتصم

الديمقراطية بطريقة عم شكشك يا منى

أحمد سعد زايد

ثقافة إجرامية مولدة للعنف

ماجد حبته

البرادعى الذى احتقره الجميع

صور

صلاة التراويح بمسجد الحسين في احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

قراءة فى كتب إسرائيل.. ماذا قالت عن حرب العاشر من رمضان؟

مطالب فلسطينية بتحقيق دولي في جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الرياضيين

فلسطينيون يحطمون أجزاء من «قبر يوسف».. ما التداعيات؟