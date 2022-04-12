24.7 % زيادة فى صادرات مصر إلى دول «الكوميسا» خلال شهر

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع الصادرات المصرية إلى دول الكوميسا إلى حدود 110.9 مليون دولار خلال شهر ديسمبر 2021 مقابل 88.9 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 22 مليون دولار بنسبة زيادة 24.7%.

وأشار جهاز التعبئة والإحصاء، إلى أن ليبيا جاءت فى المرتبة الأولى بين دول مجموعة الكوميسا والتى بلغت الصادرات المصرية إليها 79.6 مليون دولار خلال شهر ديسمبر 2021 مقابل 79.6 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، يليها الصادرات المصرية لتونس بقيمة 20.1 مليون دولار خلال شهر ديسمبر 2021 مقابل 15.2 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه.

كما أظهر التقرير، ارتفاع صادرات مصر لدولة زيمبابوى إلى حدود 3.7 مليون دولار خلال شهر دسيمبر 2021 مقابل 0.9 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بينما تراجعت الصادرات إلى جيوتى من 14.7 مليون دولار لـ 2.7 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.

وفى المقابل، سجلت واردات مصر من مجموعة دول الكوميسا تراجعًا إلى حدود 15.8 مليون دولار خلال شهر ديسمبر 2021 مقابل 31.4 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، وجاءت سوازيلاند فى المرتبة الأولى بواردات 5.8 مليون دولار خلال شهر ديسمبر 2021 مقابل لا شئ خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، يليها تونس بواردات بلغت 4 ملايين دولار خلال شهر ديسمبر 2021 مقابل 13.4 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه.

وقدرت واردات مصر من دولة ليبيا 3 ملايين دولار خلال شهر ديسمبر 2021 مقابل 5.3 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، والواردات من زيمبابوى 2.4 مليون دولار خلال شهر ديسمبر 2021 مقابل 3 ملايين دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، وباقى دول الكوميسا بقيمة 0.6 مليون دولار مقابل 9.7 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.