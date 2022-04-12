الجيش اللبنانى يفرض طوقا أمنيا بموقع انفجار صيدا

فرض الجيش اللبناني طوقا أمنيا بمحيط الانفجار الذي شهدته منطقة بنعول بمدينة صيدا جنوبي لبنان في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، فيما تتواصل جهود الدفاع المدني اللبناني للبحث بين الأنقاض عن مصابين أو قتلى، وسط أنباء عن العثور عن قتيل و7 مصابين على الأقل حتى الآن.

وقامت فرق من الجيش اللبناني بالانتشار في أرجاء المنطقة وإجراء عمليات تمشيط، فيما دفع الصليب الأحمر بمزيد من سيارات الاسعاف لسرعة نقل المصابين وتوزيعهم على مستشفيات صيدا، بعدما تم نقل عدد من المصابين إلى مستشفى الراعي بالمدينة.

ولم يتحدد بعد أسباب الانفجار الذي أدى إلى تدمير كامل لمبنى بلدية بنعفول ومركز تابع لكشافة الرسالة التابعة لحركة أمل، وإصابة مبنى مجاور، فيما لم تتحدد حتى الآن الخسائر المادية والأضرار الناتجة عن الإنفجار وكيفية حدوثه.

وعلى صعيد آخر، أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أهمية الدور الذي تلعبه هيئات الرقابة في عملية مكافحة الفساد ووقف الهدر في إدارات الدولة ومؤسساتها، مركزا على المسئولية الكبيرة الملقاة على عاتق ديوان المحاسبة في إظهار التجاوزات في المؤسسات الرسمية، داعيا إلى التشدد في المراقبة وإعداد التقارير اللازمة لإحالتها إلى الجهات المعنية بالملاحقة.

جاء خلال استقباله اليوم وفد ديوان المحاسبة الذي ضم رئيس الديوان القاضي محمد بدران، والمدعي العام فيه القاضي فوزي خميس.

وقدم الوفد لرئيس الجمهورية التقرير الخاص الذي وضعه الديوان حول قطاع الاتصالات من العام 2004 حتى الآن والذي اظهر وجود مخالفات وتجاوزات في المؤسسات التابعة للقطاع وهيئة أوجيرو "شركة الاتصالات الوطنية" وشركتي الهاتف المحمول، تتناول مسائل ادارية وتنظيمية ومالية، إضافة الى توصيات واقتراحات لتحسين الانتاجية وضبط الهدر والمخالفات.

وأثنى عون على الجهد المبذول لإنجاز التقرير على أن يأخذ مجراه القانوني.

وتعاني نحو 12 منطقة في جميع أنحاء المملكة المتحدة من انقطاع التيار الكهربائي المستمر، أكثر من نصفهم في "إسكس"، كما تأثرت "نورفوك وإيست ساسكس" بشكل كبير.