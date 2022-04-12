الثلاثاء 12 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجيش اللبنانى يفرض طوقا أمنيا بموقع انفجار صيدا

الجيش اللبنانى
الجيش اللبنانى

فرض الجيش اللبناني طوقا أمنيا بمحيط الانفجار الذي شهدته منطقة بنعول بمدينة صيدا جنوبي لبنان في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، فيما تتواصل جهود الدفاع المدني اللبناني للبحث بين الأنقاض عن مصابين أو قتلى، وسط أنباء عن العثور عن قتيل و7 مصابين على الأقل حتى الآن.

وقامت فرق من الجيش اللبناني بالانتشار في أرجاء المنطقة وإجراء عمليات تمشيط، فيما دفع الصليب الأحمر بمزيد من سيارات الاسعاف لسرعة نقل المصابين وتوزيعهم على مستشفيات صيدا، بعدما تم نقل عدد من المصابين إلى مستشفى الراعي بالمدينة.

ولم يتحدد بعد أسباب الانفجار الذي أدى إلى تدمير كامل لمبنى بلدية بنعفول ومركز تابع لكشافة الرسالة التابعة لحركة أمل، وإصابة مبنى مجاور، فيما لم تتحدد حتى الآن الخسائر المادية والأضرار الناتجة عن الإنفجار وكيفية حدوثه.

وعلى صعيد آخر، أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أهمية الدور الذي تلعبه هيئات الرقابة في عملية مكافحة الفساد ووقف الهدر في إدارات الدولة ومؤسساتها، مركزا على المسئولية الكبيرة الملقاة على عاتق ديوان المحاسبة في إظهار التجاوزات في المؤسسات الرسمية، داعيا إلى التشدد في المراقبة وإعداد التقارير اللازمة لإحالتها إلى الجهات المعنية بالملاحقة.

جاء خلال استقباله اليوم وفد ديوان المحاسبة الذي ضم رئيس الديوان القاضي محمد بدران، والمدعي العام فيه القاضي فوزي خميس.

وقدم الوفد لرئيس الجمهورية التقرير الخاص الذي وضعه الديوان حول قطاع الاتصالات من العام 2004 حتى الآن والذي اظهر وجود مخالفات وتجاوزات في المؤسسات التابعة للقطاع وهيئة أوجيرو "شركة الاتصالات الوطنية" وشركتي الهاتف المحمول، تتناول مسائل ادارية وتنظيمية ومالية، إضافة الى توصيات واقتراحات لتحسين الانتاجية وضبط الهدر والمخالفات.

وأثنى عون على الجهد المبذول لإنجاز التقرير على أن يأخذ مجراه القانوني.

وتعاني نحو 12 منطقة في جميع أنحاء المملكة المتحدة من انقطاع التيار الكهربائي المستمر، أكثر من نصفهم في "إسكس"، كما تأثرت "نورفوك وإيست ساسكس" بشكل كبير.

أمن لبنان انفجار سيارات الإسعاف الجيش مستشفيات الصليب الأحمر الدفاع المدني الدفاع المدني اللبناني صباح اليوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

رئيس «مسلم» وليس «متأسلم»

الأكثر قراءة

رابط تسجيل منصة التدريب والتطوير المهني الإلكترونية للمعلمين

«ممنوع الأكل قبل المغرب».. كشرى التحرير يرد على منع قبطية وطفلتها من الطعام

السيسى يوقع قانونا لضمان شركة مصر للطيران فى رحلاتها إلى روسيا

الاختيار 3 الحلقة 10.. أخطر تسريب لخيرت الشاطر عن دخول عناصر من القاعدة إلى مصر (فيديو)

جدول موعد صرف معاشات شهر مايو 2022 وفقا للبيان الرسمي

وسائل إعلام: العقوبات الغربية ضد روسيا قد تحرم 100 مليون أوروبى من الكهرباء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم فرغلى

رحمة أحمد .. صفحة 2

لواء. محسن الفحام

جنود لم تروها

القس. رفعت فكرى

مختل فكريًا وليس عقليًا!

حسين دعسة

إسرائيل تحاصر مخيمات ومدن.. والمقاومة الفلسطينية لا تستسلم

منى رجب

فرصة سانحة لتنفيذ توجه الرئيس بحماية المرأة

محمد المعتصم

الديمقراطية بطريقة عم شكشك يا منى

أحمد سعد زايد

ثقافة إجرامية مولدة للعنف

ماجد حبته

البرادعى الذى احتقره الجميع

صور

صلاة التراويح بمسجد الحسين في احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

قراءة فى كتب إسرائيل.. ماذا قالت عن حرب العاشر من رمضان؟

مطالب فلسطينية بتحقيق دولي في جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الرياضيين

فلسطينيون يحطمون أجزاء من «قبر يوسف».. ما التداعيات؟