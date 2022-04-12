الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إسرائيل إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إنه يتابع بقلق بالغ تصاعد العنف في الأرض الفلسطينية المحتلة وإسرائيل، معبرًا عن انزعاجه من استمرار ارتفاع عدد الضحايا، بمن فيهم النساء والأطفال.



وجدد الأمين العام -على لسان المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك- الدعوة إلى أن الأطفال ينبغي ألا يكونوا أبدا هدفا للعنف أو يتم تعريضهم للأذى.



ودعا الأمين العام -وفقا لبيان وزعه المركز الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة- الجيش الإسرائيلي إلى ضرورة ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، مشيرًا إلى أنه سيواصل العمل مع جميع الأطراف لتهدئة الوضع.



من ناحية أخرى، عبَّر المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند عن صدمته وانزعاجه من مقتل امرأة فلسطينية غير مسلحة على ما يبدو، على يد قوات الأمن الإسرائيلية في بيت لحم، في ظروف يبدو أنها تشير إلى أنها لم تشكل تهديدا وشيكا.



وعبَّر المنسق الأممي -في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"- عن تعازيه الحارة لعائلتها، داعيًا إلى ضرورة إجراء تحقيق شامل في مثل هذه الأفعال.

وعلى صعيد آخر، أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت، ترخيص رسمي بقتل الفلسطينيين، مطالبة الإدارة الأمريكية بالتوقف عند تلك التصريحات.

وأضافت الخارجية الفلسطينية، في بيانٍ لها، أنه في الوقت الذي تواصل فيه قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين المسلحة ارتكاب أبشع الانتهاكات والجرائم بحق أبناء الشعب الفلسطينى، عبر اجتياحات مستمرة لمراكز المدن والبلدات والقرى والمخيمات الفلسطينية، بما يصاحب ذلك من عمليات إعدام ميداني وإصابات بالرصاص الحي واعتقالات بالجملة وترهيب للمواطنين، وبشكل خاص ما يحدث في محافظة جنين.

وتابع: "في هذا الوقت يخرج علينا رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت، معترفًا أنه يرسل جنوده لاجتياح المناطق الفلسطينية ويتفاخر بعدم وجود أية قيود أو تقييدات على جيش الاحتلال في عدوانه المتواصل على أبناء الشعب الفلسطينى، ما يعني عدم وجود أية محرمات أو قوانين يمكنها أن تضبط سلوك جيش الاحتلال وتصرفات عناصره أثناء تلك الاجتياحات، في حين اعتمد بينت جملة واسعة من القيود والعقوبات الجماعية التي فرضت بقوة الاحتلال على المواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل"، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

