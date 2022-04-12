الثلاثاء 12 أبريل 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

شولتس يدعو لتسريع مسار انضمام دول غرب البلقان للاتحاد الأوروبى

أولاف شولتس
أولاف شولتس

دعا المستشار الألماني أولاف شولتس إلى تسريع إجراءات انضمام دول غرب البلقان إلى الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى "حقبة جديدة" على خلفية النزاع في أوكرانيا.

 

ووعد المستشار الألماني خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الألباني إيدي راما في برلين ، بالمساعدة في دفع الملف "بكامل القوة" المتوفرة لديه.

 

وقال شولتس: "انطباعي أننا نعيش في حقبة جديدة وهذا متصل أيضا بالعدوان الروسي" في أوكرانيا.

 

وأضاف أن الحاجة إلى السعي لمواقف مشتركة تعززت داخل الاتحاد الأوروبي، ولهذا السبب "حان الوقت للمضي قدما" في عملية انضمام غرب البلقان.

 

يذكر أن 5 دول في البلقان مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى إقليم كوسوفو الصربي الذي أعلن استقلاله من طرف واحد.

 

وخلال قمة الاتحاد الأوروبي في سلوفينيا في أكتوبر الماضي، جدد قادة الاتحاد "التزامهم بعملية التوسيع"، دون وضع جدول زمني لانضمام الدول المرشحة.

 

وعلى صعيد آخر، تأثرت خطط الحكومة الائتلافية في ألمانيا الخاصة ببرنامج إيواء اللاجئين الأفغان بتطورات إيواء لاجئي الحرب الأوكرانية- الروسية.

 

وقالت وزارة الداخلية الألمانية، في رد على استجواب من نائبة بحزب اليسار المعارض عن هذا الموضوع: "لم يتم اتخاذ قرارات سياسية نهائية بخصوص برنامج الإيواء الجديد، ويتعين النظر في ذلك في ضوء التطورات الراهنة المتعلقة بأوكرانيا".

 

وأضافت الوزارة أنه، مع ذلك، فإن إيواء موظفين محليين أفغان، بالإضافة إلى أفغان معرضين لخطر بشكل خاص، سيظل "هدفا مهما" للحكومة الألمانية حتى في ظل الموقف المتغير بفعل الحرب الروسية على أوكرانيا.

 

وكانت أحزاب الائتلاف الحاكم في ألمانيا، الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، قد أعلنت، في اتفاقية الائتلاف: "سنوطد برنامجا إنسانيا للإيواء تابعا للحكومة الاتحادية، استنادا إلى البرامج التي تم تنفيذها حتى الآن في إطار الحرب السورية، وسنستخدم هذا البرنامج الآن لأفغانستان".

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