وزير الخارجية الهندى يرفض مطالب ونصائح وسائل إعلام غربية حول أوكرانيا

رفض وزير الخارجية الهندي سوبرامنيام جايشانكار مطالب و نصائح وسائل الإعلام الغربية "لتصويب" علاقات نيودلهي مع موسكو على خلفية العملية الروسية في أوكرانيا.

ورد جايشانكار بسخرية على صحفي ياباني استفسر عما إذا كان ينبغي على نيودلهي أن تعتمد بشكل أقل على موسكو اقتصاديا وعسكريا قائلا: "يبدو أنه جاء دوري للحصول على النصائح و الاقتراحات الكثيرة من الصحافة. ​​لذا أشكركم على الانضمام".

وأضاف: "ومع ذلك، يجب أن أقول إننا نتابع ما يحدث، مثل أي دولة أخرى. ونستخلص استنتاجاتنا وتقييماتنا. و صدقوني، لدينا فهم جيد لما هو في مصلحتنا، وكيفية حمايتها وتعزيزها".

وقال جايشانكار: "قبل كل شيء، أشكرك على النصائح و الاقتراحات الواردة في سؤالك. و مع ذلك أفضل أن أفعل ذلك على طريقتي و أصيغ الأمر على طريقتي".

وعلى صعيد آخر، هنأ رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، شهباز شريف، على انتخابه رئيسًا جديدًا للوزراء في باكستان.



وقال مودي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أهنئ شهباز شريف على انتخابه رئيسًا لوزراء باكستان".



وأضاف: "الهند ترغب في السلام والاستقرار، وفي منطقة خالية من الإرهاب، حتى نتمكن من التركيز على تحديات التنمية لدينا وضمان رفاهية وازدهار شعبنا".



كان رئيس الوزراء الباكستاني المنتخب الجديد شهباز شريف قد أكد عزم بلاده إقامة علاقات جيدة مع جميع الدول.



وحول العلاقات الباكستانية الهندية، قال شهباز شريف إن بلاده ترغب في العلاقات الجيدة مع جارتها الهند، لكن لا يمكن إحلال السلام الدائم في المنطقة دون حل نزاع جامو و كشمير، داعيًا نظيره الهندي ناريندرا مودي إلى العمل لإيجاد حل للقضية الكشميرية و التقدم و الازدهار و الحد من الفقر في المنطقة.