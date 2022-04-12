الثلاثاء 12 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس أركان الجيش الجزائري: قادرون على اجتياز تداعيات التحولات الجيوسياسية العميقة في العالم

الفريق السعيد شنقريحة
الفريق السعيد شنقريحة

 أكد رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق السعيد شنقريحة قدرة بلاده على اجتياز و"بنجاح" اختبار التكيف مع تداعيات التحولات الجيوسياسية العميقة التي يشهدها العالم اليوم.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها خلال زيارته التفقدية، اليوم الاثنين، لأحد مواقع قيادة قوات الدفاع الجوي.
وأوضح شنقريحة أن هذه التحولات الجيوسياسية العميقة وما يعرفه العالم من تحديات أمنية معقدة ليس في الحقيقة إلا بداية لتغيرات كبرى قادمة سيكون لها دون شك تأثيرات وتداعيات على جميع دول العالم دون استثناء.
وتابع قائلًا إن التغلب على هذه التحديات يتم عبر إعادة بناء اقتصاد وطني قوي وتحقيق المزيد من الأمن الغذائي من أجل "المضي قدما في تقوية وتثبيت الجزائر الجديدة".

 وعلي صعيد آخر ،  أعلنت وزارة الصحة الجزائرية عدم تسجيل أي حالات وفاة بفيروس كورونا لليوم التاسع عشر على التوالي، فيما أعلنت تسجيل ٣ إصابات جديدة بالفيروس، وتماثل مريضين إثنين للشفاء خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية.
وأوضحت "الصحة" الجزائرية ، في بيان لها، اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بلغ ٢٦٥ ألفا و٧٢٧ حالة، من بينها ٣ إصابات جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين، الذين تماثلوا للشفاء ١٧٨ ألفا و٣٢٣ شخصا.
وأضافت الوزارة أن العدد الإجمالي للوفيات استقر عند ٦ آلاف و٨٧٤ حالة ، فيما يتواجد حاليا ٤ مرضى في العناية المركزة، مشيرة إلى أن ٤٥ ولاية، من أصل ٥٨، لم تسجل بها أي حالة إصابة، فيما سجلت ٣ ولايات ما بين حالة واحدة إلى ٩ حالات.
وأوصت الصحة الجزائرية مواطنيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.
وكانت السلطات الجزائرية قد أصدرت قرارا بتمديد رفع الحظر الصحي المفروض بسبب الكورونا عبر كامل الأراضي الجزائرية مع التقيد بباقي الإجراءات الاحترازية، فضلا عن تخفيف التدابير المفروضة على القادمين إلى الأراضي الجزائرية.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

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