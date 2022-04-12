الثلاثاء 12 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

تفاصيل مثيرة فى مقتل مسن على يد زوج ابنته بالهرم (فيديو)

أسرة الضحية
أسرة الضحية

شهدت منطقة الهرم حادث مأساوي عندما أقدم شاب على قتل حماه بسبب خلافات مالية، حيث تعود تفاصيل الواقعة عندما اجتمع المجني عليه مع زوج ابنته "الجاني" في المقهى  لفض خلافات مالية ورجوع الزوجة لمنزلها مرة أخرى، ليتطور الأمر بينهما إلى مشاجرة ويعتدي الشاب على حماه بحجر على رأسه ويسقط جثه هامدة وسط ذهول الجيران.

 

التقت" الدستور" مع أسرة المجني عليه وتحدثوا عن تفاصيل الحادث

 

زوجة المجني عليه: خلافات مالية وراء مقتل زوجي

قالت زوجة المجني عليه: “الخلافات بدأت عندما شارك زوجي مع زوج ابنتي في مشروع بمبلغ وقدره 50 ألف جنيه، بمقابل أن المجني عليه سيأخذ مبلغ شهري مقابل الشراكة، لكن الجاني أخل بالاتفاق وبدأ يتهرب.. زوجي شاركه علشان يخفف عنه بس هو كان عاوز ينصب عليه”.

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وتابعت أن زوجها طلب إمضاء الجاني على إيصال أمانة  لضمان حقه.

 

زوجة المجني عليه: كان على طول بيساعده وبيعامله زي ابنه

وأضافت أن زوجها كان حريصاً على عدم خلق مشادة بينه وبين الجاني حتى لا يخرب بيت ابنته، وكان دائماً يتعامل بحرص معه، كما أنه ساعده مراراً وتكراراً في عدد مشاريع لكنه كان دائماً يتحجج بالظروف و يتهرب من سداد الديون، معلقة:"كان علطول بيساعده و بيعمله زي ابنه". 

 

ابنة الضحية: كان جي علشان يقتل والدي مش علشان يحل المشكلة

وأشارت "ابنة الضحية" إلى أنها استمعت إلى زوجها “الجاني” وهو يتفق مع أشقائه على أخذ مبلغ مالي من والدها وعندما اعترضت على حديثه قام بضربها وطردها من مسكنها، معلقة: "كنت بسمعه وهو بيتفق مع أخواته أنه هينصب على والدي".

 

وأوضحت أنها أقامت في منزل والدها لتتلقى في أول يوم رمضان  مكالمة هاتفية من زوجها يخبرها بأنه يريد الجلوس مع الضحية لدفع كافة ديونه وأخذ إيصال الأمانة.

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وأكملت ابنه الضحية أن زوجها جاء  ومعه أشقائه لحل تلك المشاكل لكن الأمر تطور بينهما واعتدى على والدي بحجر على رأسه وفر هارباً، معلقة: "كان جي علشان يقتل والدي مش علشان يحل المشكلة".

 

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بمقتل مسن نتيجة الاعتداء عليه خلال مشاجرة بمنطقة الهرم، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن زوج ابنة المتوفى وراء مقتله بعد مشاجرة نشبت بينهما، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، والاستماع لأقوال شهود عيان.

 

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.

منطقة الهرم حماه خلافات مالية زوج ابنته مشاجرة زوجة المجني

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