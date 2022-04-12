الثلاثاء 12 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الولايات المتحدة والهند توقعان «تبادل دفاعى» فى المجال الفضائى

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة والهند

 أعلن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أن الولايات المتحدة والهند ستطلقان بحلول نهاية العام "تبادل دفاعي" في المجال الفضائي بين وزارتي الدفاع.


وقال أوستن في مؤتمر صحفي بعد المحادثات الأمريكية الهندية بصيغة 2+2، نقلا عن صحيفة ذا هيل الأمريكية: "نحن ملتزمون بإطلاق تبادل عسكري جديد بين إدارتنا للفضاء والوكالة الهندية للفضاء بحلول نهاية العام".


وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد عقد اجتماعا افتراضيا، مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، لمناقشة عدد من القضايا بينها التعاون المشترك، والأزمة الأوكرانية وانعكاساتها على الأسواق العالمية.


وأوضح بيان صادر عن الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي، في وقت مبكر من اليوم الإثنين، أن بايدن ومودي سوف يعقدان اجتماعا افتراضيا غدا الإثنين، حيث من المقرر مناقشة جائحة كوفيد-19، وتقوية الاقتصاد العالمي، وتعزيز "الأمن والديمقراطية والرخاء" في منطقة المحيطين الهندي والهادي.


كما يناقش الطرفان، العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وتأثيرها على الأسواق العالمية.

الولايات المتحدة أوكرانيا رئيس الوزراء العسكري مؤتمر صحفي وزير الدفاع الامريكى في مؤتمر صحفي الرئيس الامريكي

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