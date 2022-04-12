تأكيدا لما نشره «الدستور».. «دايما عامر» يستعين بأبطال «قادرون باختلاف»

ظهر عدد من الأطفال الحاضرون في احتفالية "قادرون باختلاف" في مسلسل "دايمًا عامر" منذ بداية الحلقة التاسعة للمسلسل الذي يعرض ضمن ماراثون مسلسلات رمضان 2022.

يأت ذلك تأكيدًا لما نشرته "الدستور" في مطلع الشهر الجاري، بعنوان "تنفيذًا لتوجيهات الرئيس.. صنّاع «دايمًا عامر» يستعينون بأبطال ذوى الهمم «خاص»".

دايما عامِر

ويلعب الفنان مصطفى شعبان شخصية «الأستاذ عامر» وهو يعمل مشرف اجتماعي في مدرسة، بينما تلعب النجمة لبلبة دور «الأستاذة زهرة» مديرة المدرسة، بينما يقوم الفنان عمرو عبد الجليل بدور «مستر أبوالوفا» كما تجسد الفنانة ميرنا نورالدين بدور «ميس فدوى» سينتيا خليفة «ميس ماهيتاب»، ويلعب كريم عفيفي دور «مستر نوفل»، وسما إبراهيم «ميس همت»، وأحمد الشامي «مستر شريف»، والمسلسل من كتابة أيمن سليم، ومايكل تحت إشراف المؤلف أحمد عبدالفتاح.

يتناول مسلسل" دايمًا عامر" مشاكل التعليم في مصر في إطار اجتماعي كوميدي، ويجسد مصطفى شعبان خلاله شخصية عامر، وهو مشرف اجتماعي.

وخلال الأحداث الخاصة بالمسلسل الذي يناقش عددًا من القضايا الاجتماعية الهامة، يُتهم الفنان مصطفى شعبان– مستر عامر- باغتصابه إحدى الطالبات، ليقع "مستر عامر" في مأزق كبير طوّال عرض المسلسل مع تصاعد الأحداث.

والمسلسل من بطولة مصطفى شعبان، لبلبة، صلاح عبدالله، عمرو عبدالجليل، ميرنا نور الدين، نضال الشافعي، سماء إبراهيم، محمد ثروت، كريم عفيفي، أحمد الشامي، سينتيا خليفة، محمد محمود، شريف دسوقي، والمسلسل من تأليف مايكل عادل وأيمن سليم، إشراف علي الكتابة أحمد عبدالفتاح، وإخراج مجدي الهواري.