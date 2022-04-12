زائر يرفع لافتة أثناء خطاب بايدن ينتقد استخدام الأسلحة الأمريكية فى الخارج

رفع زائر للبيت الأبيض لافتة خلال خطاب ألقاه الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تنتقد الإنفاق العسكري المفرط للبنتاجون واستخدام الأسلحة الأمريكية في الخارج.

وأفادت وسائل إعلامية حضرت الحدث، بأن اللافتة التي رفعها أحد الحاضرين تزامنا مع إنهاء بايدن خطابه وخروجه لمصافحة ضيوف البيت الأبيض، كتب عليها: "الأسلحة الأمريكية تتسبب في أكبر الخسائر البشرية في الخارج".

كما حملت رسما بيانيا تحت عنوان "ميزانية بايدن" يوضح حجم الإنفاق العسكري الأمريكي.