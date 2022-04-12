الثلاثاء 12 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إدارة بايدن تعتزم إجراء تغييرات فى القيادة العسكرية بأوروبا

بايدن
بايدن

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعتزم إجراء تغييرات في القيادة العليا للجيش، لاسيما في القوات الأمريكية بأوروبا.

وقال مسؤولون أمريكيون إنه من المتوقع ترقية جنرال أمريكي كبير في أوروبا لقيادة جميع القوات الأمريكية والقوات المتحالفة في القارة في أكبر تغيير في القيادة العسكرية لحلف شمال الأطلسي.

وأفاد المسؤولون بأن البنتاجون من المقرر أيضا أن يعين جنرال جديد لقيادة قوات العمليات الخاصة.

وسيحل كلاهما محل القادة الذين من المتوقع أن يتقاعدوا هذا العام في إطار التناوب العادي للقادة.

وقالت الصحيفة إن الجنرال الأمريكي تود و الترز قائد القيادة الأمريكية الأوروبية و القائد الأعلى لقوات حلف شمال الأطلسي في أوروبا، و سوف يحل محل كريستوفر كافولي، الذي يشغل حاليا منصب قائد الجيش الأمريكي في أوروبا وأفريقيا.

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