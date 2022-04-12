من السجائر للراحة المفرطة.. أشياء يجب تجنبها إذا كنت تعانى من آلام الظهر

تعتبر مشكلة آلام الظهر من المشكلات المرضية التي تسبب إعاقة للكثير من المصابين بها، حيث إنها تؤثر على نمط حياة الشخص سواء في العمل أو الحياة بشكل عام، كما أن آلام الظهر مشكلة تؤدي إلى إرسال المزيد من الأشخاص إلى المتخصصين أكثر من أي حالة أخرى معروفة للإنسان.

وفي بعض الأحيان يكون حادًا وأحيانًا مزمنًا، إذا كنت تعاني من آلام الظهر، فأن تجنب أنشطة معينة يمكن أن يساعد في تحسين وضعك بشكل كبير، إليك بعض الأشياء اليومية التي يجب تفاديها وفقًا لما ذكره موقع " healthybuilderz" الطبي

الراحة الكثيرة:

وأكد الأطباء أن الحصول على راحة أكثر من المعتاد شيء يمكن أن يكون غير منطقي لأنه وفقًا للخبراء يؤدي إلى تفاقم المشكلة، فالجلوس أو الاستلقاء بشكل مفرط يمكن أن تجعل مشكلة ظهرك باقية أو تتفاقم.

وبدلاً من إراحة ظهرك طوال الوقت، من الجيد أن تستمر في الانخراط في أنشطة بدنية مختلفة، مع مراعاة تجنب تلك التي يمكن أن تضغط على ظهرك كثيرًا.

تخطي ممارسة الرياضة:

يعد وجود نظام دعم ضعيف أحد أسباب آلام الظهر، ولهذا السبب تحديدًا، من الجيد تقوية العضلات الداعمة لعمودك الفقري، فإن الابتعاد عن القيام بالتمارين المصممة لاستهداف عضلات الظهر هو من العادات الخاطئة.

وتعتبر التمارين التي تقوي عضلات القلب من أفضل التمارين للحفاظ على الظهر خالية من الآلام، وهي التمارين التي تهدف إلى تسطيح البطن مثل تمارين اللوح الخشبي والقرفصاء.

رفع الأشياء الثقيلة:

العمل الذي يستلزم رفع الأشياء الثقيلة وآلام الظهر من الأمور التي تهدد ظهرك، فحمل الأشياء الثقيلة بشكل متكرر هو نشاط يضع الكثير من الضغط على ظهرك ، خاصةً الجزء السفلي منه.

كما أن الانحناء المتكرر، عادة ما يكون ذلك جنبًا إلى جنب مع رفع الأشياء الثقيلة ، وهو أمر سيئ لظهرك، هذا لأنه يضع ضغطًا مفرطًا على الأقراص الموجودة بين فقراتك، والتي يمكن أن تترك أربطة ظهرك وعضلاتك منتفخة.

تدخين السجائر:

إذا كنت مدخنًا للسجائر، فإن إحدى أكبر المزايا التي يمكنك ردها على ظهرك وبقية جسمك، هي التخلي عنها، حيث يتم ضخ السموم في نظامك في كل مرة تقوم فيها بسحب النيكتوين، ويمكن أن يؤدي العديد منها إلى تلف الأوعية الدموية، مما يضعف الدورة الدموية لظهرك.

الأكل الخاطئ:

يعد اتباع نظام غذائي صحي يوميًا أمرًا مهمًا للغاية إذا كان ظهرك يؤلمك باستمرار، حيث يمكن أن يؤدي استهلاك الأنواع الخاطئة من الأطعمة إلى منع هذا الألم من التلاشي، كما يمكن أن يجعل كل شيء أسوأ كثيرًا.