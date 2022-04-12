الثلاثاء 12 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بملابس وطبلة المسحراتى.. «أندرو» يوزع فوانيس رمضان على جيرانه المسلمين بالإسكندرية (فيديو)

أندرو إبراهيم يوزع
أندرو إبراهيم يوزع الفوانيس على المسلمين بالإسكندرية

«أصحى يا نايم، وحد الدايم، رمضان كريم».. كلمات المسحراتي الشهيرة التي أعتادنا على سماعها في شهر رمضان، رددها« أندرو» مرتديًا ملابس المسحراتي من الجلباب والشال، حاملًا في يده طبلة صغيرة، في أجواء من المحبة الصادقة ليبدأ عادته السنوية في شهر رمضان بتوزيع الفوانيس والهدايا التي يصنعها يدويًا على الجيران المسلمين بمنطقة سيدي بشر شرق الإسكندرية.

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أجرت "الدستور" بث مباشر من أمام منزل أندرو إبراهيم، أو «مانو» كما يعرفه الأصدقاء والجيران أثناء توزيعه فوانيس رمضان والهدايا على الجيران والمارة في الشارع.

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يقول أندرو إبراهيم، طالب بالصف الثالث الثانوي، إنه اعتاد كل عام ولمدة 12سنة أن يصنع الفوانيس والهدايا الرمضانية والسبح بخامات من المنزل لكي يوزعها في شهر رمضان على الأصدقاء والجيران من المسلمين والمسيحيين لنشر الفرحة بين الجميع، مشيرًا إلى أنه يشعر بالسعادة لأنه يصنعها بنفسه بكل حب وسعادة.

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وأضاف «إبراهيم» في تصريح لـ«الدستور»، أنه يبدأ في تصنيع الفوانيس والهدايا في شهر شعبان لكي يستطيع توزيعها بداية شهر رمضان، لافتًا إلى أن هذا العام تأخر لمروره بوعكة صحية، وحالة وفاة جدته، ولكنه أصر على أن يداوم على الفرحة التي يتشارك بها مع الجيران لانهم يكونون في انتظاره كل عام.

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من جانبها قالت رانيا نسيم، والدة أندرو، إن نجلها اعتاد على تصنيع الفوانيس بطريقة إعادة التدوير من جميع الخامات بالمنزل واستغلال الزجاجات والأكواب والصناديق في تصميم الهدايا من الفوانيس، وعربة الفول والبليلة، وطاولة الكنافة والقطايف، فضلا على تصنيع السبح بالخرز حتى يتم تصميم كمية كبيرة يتم توزيعها خلال شهر رمضان.

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وأضافت نسيم في تصريح لـ«الدستور» أنها هي وشقيقته ساعداه هذا العام بسبب أنه تعرض لوعكة صحية، وعقب ذلك تعرضت الأسرة لحزن شديد لوفاة الجدة والتي كانت أول من يشجع أندرو على مشاركة اصدقائه فرحة شهر رمضان، مشيرة إلى أن نجلها طلب منها توزيع الهدايا على الجيران والأطفال، قائلة: « أندرو قالي الناس ملهاش ذنب، هو بيفرحوا باليوم ده وأنا عاوز اهديهم الفوانيس وجدتي أكيد هتكون مبسوطة بينا».

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وأوضحت أن المشاركة بينهم وبين أصدقائهم المسلمين هو أمر معتاد، حيث يتم تنظيم إفطار جماعي يتشارك فيه الجيران، فضلا عن التواجد في جميع المناسبات الإسلامية والمسيحية مع بعضنا للأحتفال ولا يوجد أي تفرقة بين مسلم أو مسيحي.

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وأعرب الجيران المسلمين عن سعادتهم بما يقوم به أندرو وأسرته كل عام، حيث اعتادوا على الهدايا والفوانيس التي يصنعها يدويًا لكي يسعد بها الكبار قبل الأطفال في شهر رمضان المبارك، لينشر البهجة بين الجميع مسلمين وأقباط.

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الفيديو..
https://fb.watch/ckjIKpFQhn/

 

المسحراتي أندرو توزيع الفوانيس والهدايا المسلمين والمسيحيين الإسكندرية شهر رمضان

رئيس التحرير

وائل لطفي

رئيس «مسلم» وليس «متأسلم»

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