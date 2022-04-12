تجنيد الشاب علاء.. أبرز أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل العائدون

العائدون الحلقة 10..

انتهت أحداث الحلقة 10 من مسلسل العائدون، الذي يعرض على قناة dmc ويبرز أهم أفعال تنظيم داعش الإرهابي خلال الأعوام الماضية.

«ماتقلقش لسه مارجعتش مصر».. بهذه الكلمات بدأت الحلقة على لسان الفنان محمد ممدوح الذي ظهر أمام «علاء» الشاب المصري داخل غرفة تحقيق، وقدم له أعمال وتهم قام بها ضد مصر.

وجاء المشهد الثاني بلقاء صفوان، أحد أعضاء تنظيم داعش وهو يقوم بتبليغ أحد رجاله بذهابه لمصر، كما يستمر الأمن الوطني بالبحث حول كشف ملابسات قتل سارة، وانتقل المشهد لـ محمد ممدوح مرة أخرى، حيث صرح لـ علاء أنه متورطا في الاشتراك بتنظيم ارهابي دولي.

كما كشف ضابط المخابرات لعلاء أن تلك القنوات تمول بأرقام ضخمة من قبل جهات إرهابية دولية من أجل تجنيده هو وزملاؤه لإثارة العنف والتحريض ضد مصر، وقال له: "لو حصلت أزمة أنت وزمايلك هتدفعوا التمن".

وبلغ محمد ممدوح الذي قام بدور ضابط أمن وطني علاء بأنه يمكن مساعدة الدولة بمعلومات عن القناة التي يعمل بها، وبعض الأشخاص الذين يحاولون ضرر البلاد مصر، وقابله علاء بالرفض حتى وإن كلفه الأمر العودة لمصر التي يرفض الرجوع لها.

واستطاعت نادين التي تعمل لدى الأمن الوطني وتجسد الشخصية الفنانة أمينة خليل في اقناعهم بالدخول للحديث معه، وقالت له: "أنت أناني بتعمل اللي عايزه بس ومحتاجة من غير ماتشوف غيرك"، واستكملت أنه لا يهتم بأحد أخر حتى والديه وحبيبته، ولم يفكر كيف يروه بعمله في مثل هذه القناة.

والتقط علاء الحديث وقال لها أنه لا يستطيع أن يكون جاسوسا، وجاوبته من يعمل لصالح بلده ضد أعدائها فهو بطل وليس جاسوسا، حيث إنها تعرف نواياه الطيبة وعرضت عليه صورا لأشخاص ضاربة بهم المثل أصيبوا أو قتلوا في أعمال إرهابية، وقالت له إن هؤلاء من تظن أنك تساعدهم لكن الحقيقة ماتوا، واستطاعت أن تجعل علاء يقتنع بالتعاون معهم وقال له الضابط محي إن يذهب إلى منزله ويعيش حياته بشكل عادي، حيث أنهم يستطيعوا الوصول له وقت ما يرغبون.

وظهر أحد القائدين بتنظيم داعش وهو يبلغ أحد الأعضاء بمهمتهم الجديدة التي تتمثل في ذهابهم للتمركز بمصر.

وخلال أحداث الحلقة وافق علاء على مساعدة الأمن الوطني في الحصول على معلومات تخص تنظيم داعش، كما وصل بعض أعضاء تنظيم داعش لمصر بالحلقة.

وانتهت الحلقة باتصال الشاب علاء الذي يعمل خلال المسلسل بأحد القنوات التي تمولها الجماعات الأرهابية بأحد الأشخاص.



مسلسل «العائدون» مقتبس من أحداث حقيقية وقعت في الفترة من 2018 وحتى 2020.



وتحاول المخابرات المصرية في أحداث المسلسل التصدي لعناصر تنظيم «داعش» الإرهابي، حيث ينفذ العاملون بالمخابرات من ضباط وخبراء اتصال وعملاء سريين عمليات تهدف إلى حماية الوطن والقضاء على الإرهاب.



يشارك في المسلسل عدد كبير من النجوم منهم: أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبدالمغني، محمد فراج، جيهان خليل، إسلام جمال، محمد عز، هاجر الشرنوبي، ميدو عادل، صبرى عبدالمنعم.



يعرض المسلسل حصريًا على قناتي DMC وDMC دراما ومنصة Watch it الرقمية.