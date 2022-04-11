بعد تعليق محمد صلاح.. أكرم حسني: «لما فخر العرب يتفرج عليا المفروض أعمل إيه؟»

عبر النجم أكرم حسني عن سعادته بمتابعة النجم المصري العالمي محمد صلاح لمسلسله الكوميدي الجديد “مكتوب عليا” الذي يعرض حصريًا على قناة “DMC”.

وجاء ذلك بعد نشر محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، ستوري خلال مشاهدة مسلسل "مكتوب عليا" عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور “إنستجرام”.

ونشر أكرم حسني ستوري آخر علق عليه قائلًا: “لما فخر العرب يتفرج عليا المفروض أعمل إيه؟”.

وتفاعل عدد كبير من نجوم الفن من القصة المصورة لمحمد صلاح وقدموا التهنئة للفنان أكرم حسني على نجاح مسلسله الكوميدي الجديد.

وبدأت الحلقة العاشرة من مسلسل "مكتوب عليا" بصدمة جماعية، عندما أعلن "جلجل" أكرم حسني، أن "سلمى" هنادي مهنا، خطيبته، في ظل مفاجأة لها ولبدوي "عمرو عبدالجليل"، وروقه "أيتن عامر" التي تصاب بصدمة كبيرة، ثم يقوم جلجل برفض شغل سلمى وروقه مع بدوي، وعندما يخرجوا من مكتب بدوي تبكي روقه، ثم تتركه جلجل وسلمي وترحل.

ثم يقوم جلجل بعزومة سلمى على الغداء في مكان شيك، وتسأله عن سبب إبلاغ بدوي بأنها خطيبته، فيقول لنا إنه أراد حمايتها من بدوي؛ لأنه شخص وضيع، وتتساءل سلمى عن أسباب جدعنة جلجل معها، ويحاول جلجل أن يعرف سبب عدم ارتباطها حتى الآن، ثم يفاجئها ويقول لها إنه يحبها، فتتركه وترحل في ارتباك شديد.

حصد مسلسل «مكتوب عليا» الذي يخوض السباق الرمضاني، نسب مشاهدة عالية إذ يقدم العمل ضمن قائمة المسلسلات الأكثر مشاهدة عبر منصة watch it، وجاء ترتيب "مكتوب عليا" الثالث وسط قائمة المسلسلات المعروضة على المنصة الشهيرة.

مسلسل "مكتوب عليا" بطولة أكرم حسني، ويشاركه عدد من النجوم أبرزهم عمرو عبدالجليل، أيتن عامر، هنادي مهنا، ولأول مره المطربة هلا رشدي، إضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، وآخرين.