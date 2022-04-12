محافظ بورسعيد يجتمع بقيادات مديرية التربية والتعليم

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتماعا، اليوم الإثنين، مع قيادات مديرية التربية والتعليم، بقاعة السفيرة فايزة أبو النجا بديوان عام المحافظة، لعرض تفاصيل تطبيق "البابل شيت" وميكنة تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية بداية من امتحانات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الجاري.

وأشار المحافظ، خلال الاجتماع، إلى أنهم ينسقون مع وزارة التربية والتعليم منذ قرابة شهرين للوصول إلى الوضع الحالي لامتحانات الشهادة الإعدادية.

وأضاف:"بدون التعليم لن نخطو خطوة أو تتقدم مصر، وبدون التعليم لن يكون هناك مستقبل لأبنائنا لذلك كمحافظ أهتم بهذا الملف من أجل أولادي أبناء بورسعيد في ظل الضغوط الواقعة على أبنائي التلاميذ وأولياء الأمور وإدارة المدرسة، وخوفي على أبنائي وأحفادي في بورسعيد وراء هذه القرارات".

وتابع حديثه:"عدم اتضاح الرؤية لدى ولي الأمر ينعكس على الطالب لأن ولي الأمر يريد مجموع من خلال الدروس الخصوصية وليس التعلم، والهدف من عملية التقويم - الامتحانات - ليس فقط الوقوف على مستوى أداء الطلاب ولكن الإصلاح وعلاج السلبيات وتنمية الإيجابيات والعملية التعليمية ككل".

وأشار دكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، إلى أنه جرى ميكنة تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية من خلال أحدث الوسائل التكنولوجية، وتتميز عملية التصحيح بالدقة الشديدة ومحدودية حدوث مشكلات في ظل قدرة برنامج التصحيح الإلكتروني على تحديد المشكلات والعمل على حلها، كما يتميز البرنامج المستخدم في التصحيح بسرعة الانجاز من خلال "الماسح الضوئي" المستخدم بسرعة من 80 إلى 100 ورقة في الدقيقة.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد أن الامتحان الواحد له 3 نماذج بنفس الأسئلة مع اختلاف ترتيبها، وتتكون الورقة من 70% أسئلة موضوعية للاختيار من بين 4 اختيارات، و30% أسئلة مقالية، ويسجل بالورقة اسم الطالب ورقم جلوسه و"باركود"، وعلى الطالب أن يظلل إجابة واحدة لكل سؤال، ويمكنه استخدام القلم الرصاص للتظليل، ولكنه عليه عند تغيير الإجابة التأكد من مسحها جيدا، وعدم ثني الورقة أو ترك سؤال دون إجابة، وكذلك عدم استخدام المزيل عند مسح الإجابة.