وزيرة الثقافة تُكرم مصطفى شعبان عن دوره بـ«العميل 1001» (صور)

كرمت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، قبل قليل، الفنان مصطفى شعبان وعدد من نجوم الفن وأبطال نصر أكتوبر 73 في ذكرى العاشر من رمضان.

جاء ذلك خلال احتفالية بدار الأوبرا المصرية ضمن فعاليات الاحتفال بشهر رمضان المبارك، وبحضور الدكتور سالم بن محمد المالك المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو"، وقيادات وزارة الثقافة والدكتور خالد جلال.

تكريم الفنان مصطفى شعبان

وصعد الفنان مصطفى شعبان على مسرح دار الأوبرا وسط تصفيق حاد من الحضور حيث تم تكريمه عن دور “عمرو طلبة” في مسلسل «العميل 1001» أحد أهم المسلسلات التي قدمت حول حرب أكتوبر وذكرى النصر.

وشهد الحفل تكريم عدد من النجوم ومنهم الفنانة بشرى والفنانة ليلى عز العرب والفنانة ناهد رشدى، الفنان أيمن أبو المكارم، اسم الفنان القدير أحمد حلاوة وتسلمتها ابنته هبة أحمد حلاوة، الشاعر أمير طعيمة.

كما كرمت وزيرة الثقافة عدد من أبطال نصر أكتوبر العظيم؛ حيث تم تكرم اللواء أركان حرب أحمد محمد حلاوة، اللواء أركان حرب سمير سرية، اللواء صالح أحمد فهمي، اللواء عبد المنعم عبد الصادق مطاوع، اللواء محمد عبد الحميد عابدين، اللواء محمود أحمد حسانين، اللواء مختار العدوى عبد الغفار، اسم اللواء عاطف منصف وتسلمها نجله محمد عاطف منصف، الرقيب أول أحمد عبده الخطيب، الرقيب أول حسين أدم موسى.

كما شهدت الاحتفالية افتتاح الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة معرض "مساجد القاهرة" والذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج بالتعاون مع الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتورة نيفين محمد موسى، ضمن فعاليات وزارة الثقافة للاحتفال بالقاهرة عاصمة الثقافة فى دول العالم الإسلامي 2022.