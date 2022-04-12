الثلاثاء 12 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ بورسعيد يكشف فوائد نظام التصحيح الإلكتروني لطلاب الإعدادية

اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن عقد امتحان تجريبي لطلاب الإعدادية يوم الأربعاء المقبل من الساعة 9 صباحًا، مؤكدًا أنه ليس للتقييم، وإنما لتعليم الطلاب على نظام الامتحانات قبل بدء الامتحان النهائي.

وأوضح اللواء عادل الغضبان، خلال اجتماعه بقيادات العملية التعليمية، لاستعراض المنظومة الجديدة للتصحيح الإلكتروني لامتحانات الشهادة الإعدادية، أن نظام التصحيح الإلكتروني يجعل المحافظة قادرة على إعلان النتيجة بعد انتهاء الامتحانات بيوم واحد، ولا يحتاج إلى أيام للتصحيح، كما أنه يضمن حصول كل طالب على حقه، ويحمي الطالب من أخطاء الكنترول والتصحيح.

وفي سياق متصل، كشف الدكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بورسعيد، إلى أنه في العام القادم سوف يكون هناك خطة خاصة بالأنشطة التربوية في جميع مراحل التعليم المختلفة؛ وذلك حتى يتم ربط الطالب بالمدرسة لأن الأنشطة هي عبارة عن أنشطة تعليمية تربوية لا تتم إلا من خلال المدرسة والأقران.

مؤسسات المجتمع المدني
 
وأشار وكيل وزارة التعليم أن ملف المشاركة الاجتماعية يعتبر من أبرز المحاور داخل كافة مؤسسات الدولة المصرية خلال الفترة الحالية، لافتًا إلى أن محافظة بورسعيد تشارك في هذا الملف مشاركة فعالة على نطاق واسع من خلال مؤسسات المجتمع المدني، التي تعمل في سياق تحقيق الأهداف التربوية والتعليمية، لذلك فمن الواجب أن يتم وضع معايير وأسس جديدة تخدم ملف المشاركة الاجتماعية.

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