وزير الخارجية يزور واشنطن.. ويلتقى عددًا من المسئولين الأمريكيين

توجه وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الاثنين، إلى العاصمة الأمريكية "واشنطن" في زيارة رسمية.

وتأتي زيارة وزير الخارجية في إطار تكثيف التواصل والتشاور بين البلدين الصديقين، ومواصلة تعزيز كافة أُطر العلاقات الاستراتيجية المتميزة بينهما، وتبادل الرؤى إزاء أبرز القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إنه من المقرر أن يلتقي شكري، خلال وجوده في بواشنطن، مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، وعدد من مسئولي الإدارة الأمريكية.

وكذلك، سيعقد وزير الخارجية لقاءات مع عدد من أعضاء غرفة التجارة الأمريكية ومراكز البحث والفكر بالولايات المتحدة.