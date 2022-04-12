الثلاثاء 12 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ماكرون: مستعد للذهاب إلى كييف إذا كان ذلك سيساعد فى إحلال السلام

ماكرون
ماكرون

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الإثنين، أنه مستعد للذهاب إلى كييف إذا كان ذلك سيساعد في إحلال السلام في أوكرانيا.

 

جاءت تصريحات الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته خلال استضافته على قناة BFMTV مساء اليوم، بعد يوم من تأهله للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

 

وقال ماكرون "ذهبت إلى كييف وفي فبراير زرت موسكو، في الوقت الذي توجه فيه عدد قليل من المسؤولين إلى الدولتين".

 

وتابع ماكرون "ذهبت للتحذير من الحرب، لم أتردد في الاتصال بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني زيلينسكي بطلب من الأخير".

 

وتابع قائلا "أنا مستعد لزيارة كييف أو مدن أخرى في أوكرانيا، لكن أن أقدم على ذلك لمجرد زيارة عادية، سأقدم على ذلك إذا كان ذلك سيساعد في حل الصراع، أريد أن تكون الزيارة مفيدة".

وشدد ماكرون على أنه سيعمل كل ما بوسعه من أجل وقف الحرب ومنع التصعيد.

 

استطلاع رأي: ماكرون سيفوز في إعادة انتخابات الرئاسة على لوبان بهامش ضئيل

وعقب انتهاء الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة الفرنسية بتأهل الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون ومرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان لجولة الإعادة يوم 24 أبريل، أظهرت أحدث استطلاعات للرأي تكرار ماكرون لفوزه على لوبان.

 

وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة «Ifop إيفوب» حول نوايا التصويت لمحطة التلفزيون الفرنسية TF1/LCI أن ماكرون سيفوز في الجولة الثانية من الانتخابات بنسبة 51٪ من الأصوات.

 

وحصل ماكرون على 66.1٪ من الأصوات عندما واجه زعيمة اليمين المتطرف لوبان في الجولة الثانية عام 2017.

 

ووفقا لشبكة «تي اف وان» الفرنسية، فان نتائج الجولة الثانية ستكون متقاربة للغاية، فكافة استطلاعات الرأي رجحت فوز ماكرون بهامش لا يتجاوز 54%، بينما تحصل مارين لوبان على اصوات لا تتجاوز 49% على أقصى تقدير.

الرئيس الفرنسي كييف إحلال السلام أوكرانيا موسكو

رئيس التحرير

وائل لطفي

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