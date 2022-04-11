روسيا تسلم الأمم المتحدة بيانات حول فبركات تعمل كييف على إعدادها

أعلنت روسيا، تسليم الأمم المتحدة بيانات حول فبركات تعمل كييف على إعدادها، مؤكدة أن هناك وسائل إعلام غربية قد أوفدت مراسليها مسبقا إلى أوكرانيا لتغطية هذه التلفيقات.

وقال دميتري بوليانسكي النائب الأول لمندوب روسيا لدى الأمم المتحدة في اجتماع لمجلس الأمن الدولي "في الأيام الأخيرة قدمنا ​​معلومات إلى الأمم المتحدة بشأن الاستفزازات المقبلة التي تعدها كييف"، وفقا لما نقلته وكالة نوفوستى.

وأوضح بوليانسكى أن إحدى هذه الاستفزازات هو الادعاء باكتشاف مقابر جماعية في قرية راكوفكا بالقرب من كييف.

ولفت المسؤول الروسى إلى أن مراسلي وسائل الإعلام الغربية وصلوا إلى مدينة كريمينايا لتصوير استفزاز أعدته القوات الأوكرانية يتمثل بقصف مزعوم للجيش الروسي لسيارات إسعاف كانت تنقل مرضى.

روسيا تستجيب لمبادرة فرنسا وألمانيا وتركيا وتفتح ممرا من ماريوبول إلى بيرديانسك

وفى وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس مركز إدارة الدفاع الروسي الجنرال ميخائيل ميزينتسيف، أن روسيا تعمل حاليًا على فتح ممر إضافي من ماريوبول إلى بيرديانسك، استجابة للمبادرة الإنسانية التي طرحتها كلًا من ألمانيا وتركيا وفرنسا.

وأكد ميزينتسيف في تصريحات له أوردتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية- استعداد بلاده لنشر ممرات إنسانية في أي اتجاهات أخرى في أسرع وقت ممكن وضمان الإجلاء الآمن للمدنيين، مُشددًا على أن روسيا استجابت للمبادرات الإنسانية من قبل ألمانيا وتركيا وفرنسا بشأن إجلاء السكان المدنيين، لذلك، تعمل حاليًا على فتح ممر إضافي من ماريوبول إلى بيرديانسك ومنه إلى اتجاهين، عن طريق البر والبحر.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا لحماية سكان إقليم دونباس منذ 24 فبراير، فيما فرضت الدول الغربية خلال الفترة الماضية، عقوبات واسعة النطاق على روسيا في محاولة للضغط عليها من أجل وقف العملية العسكرية.