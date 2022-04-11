النيابة تطلب تحريات المباحث حول حريق كابل كهرباء حدائق الأهرام

استعجلت النيابة العامة بالجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول اندلاع حريق فى كابل كهرباء بمنطقة حدائق الأهرام، وطلبت تقرير المعمل الجنائي بشأن فحص آثار الحريق.

كانت قوات الحماية المدنية بالجيزة نجحت فى السيطرة على حريق اندلع فى كابل كهرباء بمنطقة حدائق الأهرام.

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة تتبعها ألسنة اللهب بمنطقة حدائق الأهرام.

وعلى الفور دفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة اللواء جابر بهاء، بقوات الدفاع المدني مدعومة بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.

بالفحص والمعاينة تبين نشوب حريق بكابل كهرباء مجاور للسور، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق دون إصابات وجرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى وأخطر اللواء خالد البروي حكمدار الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.