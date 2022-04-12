أدعية الشفاء فى الحادى عشر من رمضان 2022

تستعرض "الدستور" أدعية الشفاء في الحادي عشر من رمضان 2022، حيث يكون للدعاء فضل كبير في استجابة الذي يدعو به الناس، وفي ظل استمرار انتشار وباء فيروس كورونا المستجد وما يتركه بعد إصابة الناس به يبحث الناس عن أدعية شفاء المرضى ليتضرعون بها إلى الله ليشفيهم ويشفي مرضاهم من جميع الأمراض.

أفضل الأدعية للشفاء من الأمراض فى اليوم الحادي عشر من رمضان

لا إله إلّا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كلّ شيء قدير، الحمد لله الذي لا إله إلا هو، وهو للحمد أهل وهو على كل شيءٍ قدير، وسبحان الله ولا إله إلّا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوّة إلا بالله.

اللهمّ إنا نسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفي مرضانا وتمدهم بالصحة والعافية.

اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كل شيء، أن تمن علينا بالشفاء العاجل، وألا تدع فينا جرحا إلا داويته، ولا ألما إلا سكنته، ولا مرضا إلا شفيته، وألبسنا ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجلًا، وشافنا وعافنا واعفو عنا، واشملنا بعطفك ومغفرتك، وتولنا برحمتك يا أرحم الراحمين.

إلهي أذهب البأس رب الناس، اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقمًا، أذهب البأس رب الناس، بيدك الشفاء، لا كاشف له إلا أنت يارب العالمين، اللهم إني أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل، أن تشفي مرضانا وتمدهم بالصحة والعافية، لا ملجأ منك إلا إليك، إنك على كل شيء قدير.

اللهم اكفي مرضانا بركنك الذي لا يرام، واحفظهم بعزك الذي لا يضام، واكلأهم في الليل وفي النهار.

اللهم رب الناس، ملك الناس، أذهب البأس، واشفِ أنت الشافي، شفاء لا يغادر سقمًا.

اللهم لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك إنك على كل شيء قدير.

أسأل الله العظيم ربّ العرش العظيم أن يشفينا ويعافينا.

رب إنّي مسّني الضر وأنت أرحم الراحمين.

اللهم يا مسهل الشديد، وملين الحديد، ويا منجز الوعيد ويا من توكل كل يوم في أمر جديد، أخرج مرضانا ومرضى المسلمين من حلق الضيق إلى أوسع الطريق.

اللهمّ ألبسنا ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجلٍ يا أرحم الراحمين.

اللهم اشفتا شفاء ليس بعده سقمًا أبدًا، اللهم خذ بيدينا، اللهم احرسنا بعينيك التّي لا تنام، واكفنا بركنك الذي لا يرام، واحفظنا بعزك الذي لا يضام، واكلأنا في الليل وفي النهار، وارحمنا بقدرتك علي المرض والالم، أنت ثقتنا ورجائنا، يا كاشف الهم، يا مفرج الكرب، يا مجيب دعوة المضطرين.

اللهم ألبستا ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجل يا أرحم الراحمين، اللهم اشفنا، اللهم اشفنا، اللهمّ اشفنا، اللهمّ آمين.

بسم الله أرقيك من وساوس الصدر وشتات الأمر، من الأمراض والأوهام، ومن نزغات الشّيطان ومن الأسقام، ومن الكوابيس ومن مزعجات الأحلام.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه. اللهمّ إنّا نسألك بكلّ اسمٍ لك أن تشفيه. يا إلهي، اسمك شفائي، وذكرك دوائي، وقربك رجائي، وحبّك مؤنسي، ورحمتك طبيبي ومعيني في الدّنيا والآخرة، وإنّك أنت المعطي العليم الحكيم. أسألك اللهم أن تشفيه، لا ضر إلا ضرك، ولا نفع إلا نفعك، ولا ابتلاء إلا ابتلاؤك، ولا معافاة إلا معافاتك، أنت الحي القيوم.

بسم الله أرقي نفسي من كل شيء يؤذيني، ومن شر كلّ نفس أو عين حاسد، بسم الله أرقي نفسي الله يشفيني، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلّا بالله، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويشفي مرضى المسلمين.

اللهم بعدد من سجد وشكر، نسألك أن تشفي كل مريض شفاءً لا يغادر سقما، وتعوضهم خيرًا عن كل لحظة وجع وألم، اللهم رد كل مريض إلى أهله سالمًا معافًا من كل أذى أو ضر. اللهم يا سامع دعاء العبد إذا دعاك، يا شافي المريض بقدرتك، اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما، اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية يارب العالمين.

أعوذُ بكلماتِ اللهِ التاماتِ التي لا يُجاوزُهنَّ برٌّ ولا فاجرٌ من شرِّ ما خلق وذرأَ وبرأَ ومن شرِّ ما ينزلُ من السماءِ ومن شرِّ ما يعرجُ فيها ومن شرِّ ما ذرأ في الأرضِ ومن شرِّ ما يخرجُ منها ومن شرِّ فتَنِ الليلِ والنهارِ ومن شرِّ كلِّ طارقٍ إلّا طارقًا يطرقُ بخيرٍ يا رحمن.

اللهم يا من تعيد المريض لصحته، وتستجيب دُعاء البائس، اشف كل مريض. اللهم يا مسهّل الشديد، ويا مليّن الحديد، ويا منجز الوعيد، أخرج مرضانا ومرضى المسلمين من حلق الضيق إلى أوسع الطريق، بك أدفع عن المسلمين ما لا يطيقون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

الحمد لله الّذي لا إله إلّا هو، وهو للحمد أهل وهو على كلّ شيءٍ قدير، وسبحان الله ولا إله إلّا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوّة إلّا بالله. اللهم نسألك بصفاتك العليا التي لا يقدر أحد على وصفها، وبأسمائك الحسنى التي لا يقدر أحد أن يحصيها، وأسألك بذاتك الجليلة ووجهك الكريم أن تشفي كل مريض، وتعافيه بحولك وقوتك.