حبس رجلي أعمال سوريين بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي بالجيزة

أمرت جهات التحقيق، بحبس رجلي أعمال سوريين وصاحبي محلات ملابس بالجيزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامهما بالاتجار فى النقد الأجنبي والدولارات خارج السوق المصرفي بعد ضبط مبالغ مالية بحوزتهما.

التحريات والمعلومات كشفت أن المتهمين يتاجران في النقد الأجنبي والدولارات خارج السوق المصرفي.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية من القبض على أحدهما بحوزته 2800 دولار أمريكي و11100 ألف ليرة سوري و7 آلاف جنيه مصري.

كما تم ضبط المتهم الآخر، 30 سنة بحوزته 200 دولار أمريكي و15000 جنيه مصري، وتم تقديمهما إلى جهات التحقيق بتهم الاتجار في النقد الأجنبي.