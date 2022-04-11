الإثنين 11 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس رجلي أعمال سوريين بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي بالجيزة

ارشيفية
ارشيفية

أمرت جهات التحقيق، بحبس رجلي أعمال سوريين وصاحبي محلات ملابس بالجيزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامهما بالاتجار فى النقد الأجنبي والدولارات خارج السوق المصرفي بعد ضبط مبالغ مالية بحوزتهما.

التحريات والمعلومات كشفت أن المتهمين يتاجران في النقد الأجنبي والدولارات خارج السوق المصرفي.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية من القبض على أحدهما بحوزته 2800 دولار أمريكي و11100 ألف ليرة سوري و7 آلاف جنيه مصري.

كما تم ضبط المتهم الآخر، 30 سنة بحوزته 200 دولار أمريكي و15000 جنيه مصري، وتم تقديمهما إلى جهات التحقيق بتهم الاتجار في النقد الأجنبي.

حبس رجلي أعمال صاحبي محلات ملابس لجيزة النقد الأجنبي

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وائل لطفي

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