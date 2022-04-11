الإثنين 11 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

اليوم.. بداية أسبوع الآلام في الكنائس الغربية والكاثوليكية بمصر

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة المارونية اليوم بحلول الاثنين من أسبوع الآلام، بينما تحتفل الكنيسة اللاتينية اليوم بحلول يوم الاثنين المقدَّس، بجانب تذكار القدّيس ستانسلاس، الأسقف الشهيد، الذي  ولد في بولاندا نحو 1030، سيّم كاهنا وخلف الأسقف لامبرتوس على كرسي كراكوفيا عام 1071. 

كان راعيا صالحاً لكنيسته فساعد الفقراء. وكان يزور كهنته في كل سنة، وأمر الملك بولسلاوس بقتلِه لأنه كان يؤنبه. وكان ذلك عام 1097.


كما تحتفل كنيسة الروم الملكيين بحلول الاثنين العظيم المقدَّس، وتذكار القدّيس الشهيد أنتيباس، الذي استشهد في عهد الإمبراطور دوميسيانوس (81-96). كان معاصر للرسل، ويذكره يوحنا الإنجيلي الحبيب في سفر الرؤيا، ويدعوه " الشاهد الأمين".


وتلقي الكنيسة عظة بهذه المناسبة تقول فيها :" يُمثّل زمن المجيء هذا مجيئَيّ الربّ: في البداية كان المجيء الأكثر هدوءًا، مجيء "أجمل بني آدم"، مجيء "مُشْتَهَى كُلِّ الأُمَمِ" ، هو مجيء ابن الله الذي أظهر بوضوحٍ للعالمِ حضوره الجسدي الذي طال انتظاره ورغب فيه الكثيرُ من الآباء القدّيسين: المجيء الذي أتى خلاله إلى العالم ليخلّصَ الخاطئين. ويمثّل هذا الزمن أيضًا المجيء الثاني الذي ننتظره برجاء كبير، والّذي علينا أن نذكره دومًا ونحن نذرف الدمع، ذلك المجيء الذي سيتحقّق عندما يأتي الربّ نفسه” على غَمامِ السَّماء في تَمامِ العِزَّةِ والجَلال”: أي في يوم الدينونة، عندما يأتي "في مَجْدِه، تُواكِبُه جَميعُ الملائِكة" ليدين الأمم. لم يعرف المجيء الأوّل سوى بضعة رجالٍ؛ أمّا في المجيء الثاني، فسيظهر للأبرار والخطأة كما قال إشعيا النّبي وردّد القدّيس لوقا من بعده قائلاً: "وكُلُّ بَشَرٍ يَرى خَلاصَ الله".


يا إخوتي الأحبّاء، فلنحذُ حذو الآباء القديّسين، ولنُحيِ توقهم فينا ونملأ قلوبنا حبًّا ورغبةً بالرّب يسوع المسيح، أنتم تعلمون جيّدًا أنّ الاحتفال بهذا الزمن قد وُجدَ لكي نجدّدَ في داخلنا تلك الرغبة التي امتلكها الآباء القدامى عندَ انتظارهم المجيء الأوّل للربّ ولكي نتعلّم منهم أن نتوق إلى مجيئه الثاني، فلنتذكّر كلّ الخير الذي فعله الربّ في مجيئه الأوّل؛ فكم سيحقّق بعد في مجيئه الثاني! تفكيرُنا هذا يجعلنا نحبّ أكثر مجيئه الأوّل ونرغب في عودته.


إن أردنا أن نعرف السلام عند عودته، فلنعمل بجهد على استقبال مجيئه الأوّل بإيمان ومحبّة. ولنبقَ مخلصين لأعماله التي أرانا وعلّمنا إيّاها. ولتنمو قلوبنا بمحبّة الربّ وبالرغبة حتّى إذا أتانا، "مُشْتَهَى كُلِّ الأُمَمِ"، ننظرُ إليه بثقةٍ تامّة.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

رئيس «مسلم» وليس «متأسلم»

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