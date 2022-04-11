الثلاثاء 12 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تقرير أمريكي: عاصفة شمسية تُهدد الحياة على كوكب الأرض

عاصفة شمسية
عاصفة شمسية

حذر مسؤولون أمريكيون، من أن كوكب الأرض بات في قلب عاصفة شمسية، حيث من المتوقع أن تتأثر بانفجار وقع داخل الشمس، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة «الإندبندنت» البريطانية.

وأعلنت الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي في تحذير لها، أنه جرى رصد عواصف مغناطيسية أرضية قوية في الساعات الأخيرة.

وجرى تصنيف العاصفة عند مستوى «جي 3»، ما يعني أنها قوية وفي مثل هذه العواصف القوية، يمكن أن تظهر مشكلات في أنظمة الطاقة، وربما تحدث مشكلات للأقمار الصناعية والبشر في الفضاء، وقد تظهر صعوبات في استخدام أنظمة الملاحة عبر الأقمار الصناعية والراديو.

ووفقا للتقرير، فإنه من الممكن  أن تتسبب مثل هذه العواصف كذلك في ظاهرة تشبه الشفق القطبي.

وقال مسؤولون إنه أمكن رؤيتها عند خطوط عرض منخفضة نسبياً خلال العاصفة الأخيرة، كما يمكن أيضاً أن تتأثر الحيوانات المهاجرة من جراء مثل هذه العواصف.

أما حال ارتفاع مؤشر المقياس إلى «جي 5»، فإنه عند هذه المستويات الأقوى يمكن أن تنهار شبكات الكهرباء، وتتراجع القدرة على الملاحة عبر الأقمار الصناعية، مع ظهور مشكلات كهربائية كبرى أخرى ويصبح من الممكن معاينة الشفق القطبي من معظم أرجاء العالم.

من ناحيتهم، حذر خبراء مراراً وتكراراً من عدم الجاهزية لمواجهة مثل هذه الأخطار المحتملة.

جدير بالذكر أن العاصفة الشمسية وقعت بعد خروج كتلة إكليلية من الشمس وتأثرت الأرض بهذا الأمر قبل يومين؛ لكن لم يكن له تأثير يذكر ومع ذلك بدأت آثار العاصفة تظهر أخيراً.

ولاحظت الوكالة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي عواصف مغناطيسية أرضية قوية خلال الليل. 

وفي وقت سابق، كشف تقرير للهيئة العليا لعلماء المناخ في العالم، أن درجات الحرارة على الأرض ستتخطى نقطة خطر رئيسية ما لم تنخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بوتيرة أسرع، مما تعهدت به الدول، محذرة من عواقب التقاعس عن العمل، لكنها أشارت أيضًا إلى بوادر تقدم تبعث على الأمل.

عاصفة شمسية المناخ الأرض عاصفة عواصف شمسية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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