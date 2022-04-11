الإثنين 11 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

من البداية حتى الاندثار.. محطات في تاريخ موسيقى غجر «جزيرة غمام»

جزيرة غمام
جزيرة غمام

حقق مسلسل “جزيرة غمام” نجاحًا جماهيريًا كبيرًا على مدار أيام من انطلاقه ضمن أعمال سباق الدراما الرمضانية 2022.

«الدستور» يرصد في السطور التالية معلومات عن الموسيقي عند الغجر تناولها مسلسل جزيرة غمام خلال حلقاته.

مصطلح “الغجر”
تم إطلاق كلمة الغجر للإشارة إلى جماعة من الناس عرفوا باسم جماعة الروما أصولهم من أوروبا الشرقية وشمال الهند، ثم أصبح ذلك المصطلح يقال على أي مجموعة من المسافرين البدو.

الموسيقى عند “الغجر”
الموسيقي عند الغجر هى روحهم التي يتغلبون بها على أحزانهم، فقد كان الغجر دائمي الترحال بين البلاد يعملون كباعة متجولين.

وتحولت الموسيقى إلى ملاذهم الوحيد للتسلية لذلك اعتبروها جزءًا من حياتهم اليومية فأبدعوا فيها وفي الحانها المختلفة ولكن تبقي أصولها مأخوذة من الموسيقى الهندية القديمة.

تنوع المقطوعات الموسيقية الغجرية
هناك تنوع كبير بين كل مقطوعة واخرى من المقطوعات الموسيقية الغجرية بسبب سفرهم وتجولهم الدائم في البلاد المختلفة وتعرفهم على ثقافات الشعوب المختلفة ومحاولة محاكاتها داخل موسيقاهم،
ولكن دائما تميل موسيقاهم الى الحزن كمحاولة منهم للتعبير عن التشتت والمعاناة الذين يعيشوهم في الأرض.

أول معزوفة غجرية في العالم
بدأت الموسيقى الغجرية من خارج الهند عندما أرسل ملك الغجر“شنكال” أمهر العازفين الغجريين إلى الملك بهرام لإحياء حفلة داخل القصر وعزفوا له على آلة السيتار.

العزف لإشعال حماس الجنود في الحروب
خلال الحروب، كان الموسيقيين الغجر يحيون حفلاتهم الموسيقية أمام الجيوش المتجهة للقتال في ساحات الحرب لإشعال حماسهم خاصة في حروب الدول العثمانية.

آلات الغجر الموسيقية
عرف الغجر الآلات الموسيقية العادية فاستخدموا الناي والمزمار والكلارينت والمطبك والكمان والجيتار والربابة والطبل والرق والدف، واهتموا بآلة الأوكورديون التى اعتبروها أهم آلة موسيقية يقوموا بالعزف عليها، و استعاروا آلة الكوبزا بعد ذلك من بلغاريا والة المتنقل من رومانيا.

اندثار الموسيقى الغجرية
اندثرت الموسيقى الغجرية بسبب عدم تدوين الغجر لها في نوت موسيقية.

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