الإثنين 11 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البرهان يتسلم رسالة خطية من الرئيس الإريترى لدعم العلاقات بين البلدين

عبد الفتاح البرهان
عبد الفتاح البرهان و وزير خارجية أريتريا

تسلم رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم، رسالة خطية من الرئيس الإريتري أسياسي أفورقي، تتعلق بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها في كافة المجالات.

جاء ذلك لدي لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم الوفد الإريتري الذي ضم وزير خارجية إريتريا عثمان صالح محمد  ومستشار الرئيس الإريتري يماني قبراب، بحضور سفير إريتريا لدى السودان السفير عيسى آدم عيسى، وذلك وفق بيان لمجلس السيادة الانتقالي.

ونقل الوفد تحيات الرئيس الإريتري لرئيس مجلس السيادة وتمنياته له وللسودان بالتقدم والنماء والاستقرار. 

وأكد اللقاء أهمية دعم آفاق التعاون المشترك بين الخرطوم وأسمرا وتعزيز العلاقات الثنائية بما يحقق تطلعات وآمال شعبي البلدين.

 

مجلس السيادة يعقد اجتماعه الدوري برئاسة البرهان

وعقد مجلس السيادة الانتقالي اجتماعه الدوري  بالقصر الجمهوري في وقت سابق اليوم برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس.

وأوضحت سلمى عبدالجبار المبارك عضو المجلس، الناطق الرسمي في تصريح صحفي أن الاجتماع تناول أوضاع الأجهزة العدلية وسبل ترقيتها وتطويرها وتوفير الدعم الآني والمستقبلي، بما يمكنها من الاضطلاع بدورها في تحقيق العدالة. 

ونوهت سلمى عبدالجبار إلى أن المجلس اطّلع على مصفوفة مطلوبات حكومة السودان من البعثة الأممية (اليونتامس)  وفي مقدمتها إنفاذ اتفاق جوبا لسلام  السودان ودعم تنفيذ البرتوكولات وحشد الموارد وتقديم الدعم اللوجستي لبناء القدرات ودعم الآليات الوطنية لحقوق الإنسان والمساعدة في إنشاء ودعم مفوضية نزع السلاح، وإعادة الدمج وآلية العدالة الانتقالية وإعادة الإعمار والتنمية.  

وأضافت سلمى عبدالجبار أن الاجتماع تطرق لموقف الموسم الزراعي وأهمية  تفعيل الأجهزة الداعمة للزراعة بالبلاد، كما بحث أيضا أوضاع النازحين وسبل توفير الخدمات بما يوفر الحياة الكريمة لهم والإسراع في إزالة العقبات التي تعوق عودتهم إلى قراهم. 

مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان أسياسي أفورقي الرئيس الأريتري عثمان صالح محمد الخرطوم أسمرا

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