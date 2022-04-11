الإثنين 11 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

غدًا.. نظر استئناف فتاة «تيك توك» موكا حجازى على حبسها سنة

أرشيفية
أرشيفية

تنظر محكمة مستأنف الطفل، غدًا الثلاثاء، الاستئناف المقدم من فتاة التيك توك موكا حجازي على حكم حبسها سنة في اتهامها بممارسة أعمال منافية للآداب.

وكشفت التحقيقات التي تجريها النيابة، أن الفتاة موكا حجازي البالغة من العمر 16 عامًا؛ تعرفت على عدد من الشباب والفتيات، وبدأت علاقاتهم تتوطد تدريجيًا حتى أقنعها أحدهم بضرورة إنشاء صفحة على تطبيق تيك توك، واستخدامه في نشر فيديوهات، لتحقيق نسب مشاهدة عالية، والاستفادة مادًيا عن طريق الإعلانات التي ستنهال عليها.

وأضافت التحقيقات أن الفتاة موكا حجازي؛ أطلقت صفحة على موقع تيك توك، وربطتها بحسابها عبر تطبيق "إنستجرام"، كما أنشأت صفحة على موقع يوتيوب، وبدأت في نشر فيديوهات، بمساعدة أحد المتهمين الصادر لهم ضبط وإحضار في القضية.

محكمة مستأنف الطفل الاستئناف فتاة التيك توك موكا حجازي حبسها ممارسة أعمال منافية للآداب

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