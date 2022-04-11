الإثنين 11 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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سياسي

«زراعة الشيوخ» تستكمل دراسة ملف الأسمدة

المهندس عبد السلام
المهندس عبد السلام الجبلى

أعلن المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، عن استكمال اللجنة دراسة ملف الأسمدة، خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور الوزراء المختصين.

جاء على هامش اجتماع اللجنة مساء اليوم الإثنين، لمناقشة عدد من الاقتراحات برغبة المقدمة من النواب بشأن ضوابط تغطية الترع والمصارف.

وقال الجبلى، إن الهدف من الاجتماع هو استكمال بعض النقاط في دراسة ذلك الملف الهام، لاسيما فيما يتعلق بالكميات الموردة من المصانع إلى الجمعيات الزراعية، لمنع حدوث أزمة في الموسم الزراعى الجديد.

وأضاف رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ: لابد من زيادة الكميات الموردة لمخازن الجمعيات منعا لحدوث أزمة، كما نطالب بتوزيع تلك الكميات  على جميع الأراضى بغض النظر عن حجم الحيازات.

وأشار الجبلى، إلى أنه وفقا لتقديرات وزارة الزراعة، فنحن نحتاج أربعة ملايين طن من الأسمدة سنويا، ونحو ٣٣٠ ألف طن شهريا، وأن وفقا للوضع الحالي، فيوجد عجز بنسبة نحو ٢٥ في المية من الكميات المستهدفة من الأسمدة، وهو ما يؤدى الى زيادة السعر وخلق سوق سوداء. وتابع، لذلك نوصى باستلام وزارة الزراعة كميات لا تقل عن ٣٣٠ ألف طن شهريا لسد ذلك العجز. 
وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن اللجنة ستعقد أيضا اجتماعا لدراسة نظم الرى الحديثة، ومدى الاستفادة منها لاسيما  فى الأراضى القديمة.

وزارة الزراعة محافظة الدقهلية مجلس الشيوخ المهندس عبد السلام الجبلى الجمعيات الزراعية

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