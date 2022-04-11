الإثنين 11 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس قاتل الطفل زياد في الإسماعيلية

حبس
حبس

أمرت النيابة العامة، بحبس المتهم بقتل الطفل زياد في الاسماعيلية 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات في ضوء الاتهامات الموجهة إليه. 

وكان قطاع الأمن العام  نجح في كشف ملابسات العثور على جثة الطفل زياد بالإسماعيلية وضبط مرتكب الواقعة وتبين بأنه أحد أقارب والد المجني عليه. 

وأدلى المتهم بقتل الطفل زياد بالاسماعيلية باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث، وقرر أنه أثناء تواجده بمنزل والد الطفل اختمرت فى ذهنه فكرة خطفه ومساومة أهليته لدفع فدية نظير إطلاق سراحه، إلا أنه نظرًا لمعرفة الطفل به ولصعوبة تنفيذ مخطط اختطافه لعدم وجود أشخاص لمساعدته فعدل عن ذلك وقرر قتله والتخلص منه ودفن جثته ومساومة أهليته على دفع الفدية بزعم أنه مازال على قيد الحياة.

وأضاف المتهم أنه قام باستدراج الطفل لغرفة مهجورة ملحقة بمنزل والد الطفل، وقام بخنقه بقطعتي القماش المعثور عليهما حتى فارق الحياة ووضع جثته داخل الجوال البلاستيكي ودفنه بمكان العثور.

النيابة العامة قتل الطفل الإسماعيلية 4 أيام ذمة التحقيقات الامن العام

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