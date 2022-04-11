الإثنين 11 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مهرجان القاهرة السينمائي يعلن موعد دورته الـ44

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أعلنت إدارة مهرجان القاهرة السينمائى الدولي، عن موعد دورته الـ44، إذ ستقام خلال الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر 2022، بدار الأوبرا المصرية فيما سيخصص اليوم التالي لحفل الختام لعرض الأفلام الفائزة بجوائز المسابقات الرسمية.

وسيتم فتح باب التسجيل للأفلام الراغبة فى المشاركة يوم 15 مايو على أن يستمر استقبال طلبات الأفلام من جميع أنحاء العالم حتى موعد أقصاه  15 أغسطس ، وذلك عبر الموقع الرسمي للمهرجان www.ciff.org.eg.

وصرح الفنان حسين فهمي رئيس المهرجان بأن العمل قد بدأ على قدم وساق لإعداد دورة متميزة تليق بتاريخ المهرجان.

كما صرح المخرج أمير رمسيس مدير المهرجان بأن العمل على متابعة ودعوة الأفلام المهمة التى نالت تقديرا دوليا قد بدأ بالفعل مع فريق المبرمجين.

 وكانت الدورة 43 ، قد شهدت مشاركة 98 فيلما، ممثلة لـ63 دولة حول العالم منها 27 عرض عالمي أول، و7 أفلام عرض دولى أول، و44 فيلما عرض أول فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، و15 فيلما عرض أول فى الدول العربية و شمال أفريقيا.

وقد شهدت الدورة الماضية إقبالا جماهيريا كبيرا، حيث تجاوزت عدد التذاكر 40 ألف تذكرة ، كما وصل عدد الضيوف الأجانب المشاركين فى المهرجان إلى 337 ضيفا.

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