الإثنين 11 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى يناقشون تطورات الهجوم الروسى على أوكرانيا

ألكسندر شالينبرج
ألكسندر شالينبرج

بحث ألكسندر شالينبرج، وزير خارجية النمسا خلال مشاركته اليوم الإثنين في اجتماع مجلس الشئون الخارجية في لوكسمبورج تطورات الهجوم الروسي على أوكرانيا وتنسيق الدعم لأوكرانيا على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف، كما ناقش الوزير- في الاجتماع- الاستقرار في المنطقة بأسرها والمزيد من العقوبات ضد روسيا.

وذكر بيان لوزارة الخارجية اليوم أن اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي شدد على أهمية زيارة المستشار النمساوي كارل نيهمر إلى كييف وموسكو باعتبار أن النمسا دولة محايدة وهي المقر الرسمي للعديد من المنظمات الدولية حيث تلعب النمسا دورا مهما في بناء الجسور بين الشرق والغرب.

وأشار البيان إلى أنه خلال رحلة المستشار النمساوي سيكون من المهم أيضا معالجة معاناة السكان المدنيين ومزاعم ارتكاب جرائم حرب بشكل واضح.

ولفت إلى أن أي صوت يخبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بما تبدو عليه الحقيقة خارج أسوار الكرملين ليس صوتا مفقودا.

ألكسندر شالينبرج أوكرانيا الدعم لأوكرانيا

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