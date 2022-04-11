الإثنين 11 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية 2022 عبر موقع المجالس الطبية

بطاقة الخدمات المتكاملة
بطاقة الخدمات المتكاملة

لا تزال عمليات البحث مستمرة عن رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية 2022 لإثبات الإعاقة لذوي الاحتياجات الخاصة، على محركات البحث على الإنترنت، من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي وموقع المجالس الطبية المتخصصة المعني بالكشف الطبي لطالبي السيارات المجهزة للمعاقين، بعد استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة وفقا للمادة العاشرة لسنة 2018.

بطاقة الخدمات المتكاملة 

تمنح بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة الكثير من المزايا والإعفاء الجمركي على السيارات والأجهزة التعويضية إضافة إلى الخصومات على تذاكر القطارات ومترو الأنفاق وأتوبيسات النقل العام، والكشف الطبي المجاني في مستشفيات وزارة الصحة ومستشفيات القوات المسلحة و المستشفيات التعليمية وصرف العلاج بالمجان.

وتكفل بطاقة الخدمات المتكاملة الإعفاء من المصروفات الدراسية، وتوفير نسب في شقق وزارة الإسكان وأيام خاصة لهم بالسحب والتقديم، والتعيين في الوظائف الشاغرة المعلن عنها الجهات الحكومية ضمن النسبة المقرر لذوي الاحتياجات الخاصة.

المستندات المطلوبة لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة

ويرصد "الدستور" المستندات المطلوبة لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة التي حددتها وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الصحة والسكان عبر السطور التالية: 

  • أصل أو صورة المؤهل الدراسي.
  • صورة شخصية حديثة للمتقدم بالحصول على كارت الخدمات المتكاملة.
  • تقرير طبي شامل يوضح نوع ودرجة الإعاقة.
  • صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

رابط استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية

ويمكن استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية 2022 لإثبات الإعاقة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة عبر عن اتباع الخطوات التالية:-

  • تسجيل الدخول عبر موقع وزارة الصحة للمجالس الطبية المتخصصة.
  • اختيار أيقونة البطاقة الخدمية للمعاقين.
  • كتابة بيانات الشخص ذوي الاحتياجات الخاصة الراغب في البطاقة.
  • تحديد مكتب الشئون الاجتماعية التابع له.
  • اختيار وسيلة الاستلام.
  • تحميل كافة الأوراق المطلوبة للتقديم.
  • الضغط على زر الحفظ.
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