20 أبريل.. أولى جلسات محاكمة مسئول بشركة أدوية استولى على 4 ملايين جنيه

حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 20 أبريل الجاري، لنظر أولى جلسات محاكمة مسئول بإحدى شركات الأدوية الكبرى في اتهامه بالاستيلاء على نحو 4 ملايين جنيه من أموال الشركة.

ونسبت النيابة في قرار إحالة المتهم "م.ع" 46 سنة والذى يعمل مدير إدارة التسجيل بشركة للتجارة والصناعات الدوائية إلى الجنايات تهمة أنه بصفته عاملا بإحدى الشركات المساهمة، استولى بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة للشركة محل عمله، بأن استولى على مبلغ نحو 4 ملايين جنيه وكان ذلك حيلة، بأن اصطنع تعاقدات باسم الشركة جهة عمله ونسبها زورا لشركة لعمل دراسات على مستحضرات خاصة بالشركة.

وتمكن بذلك من الاستيلاء بغير حق على أموال مستحضرات طبية من مخازن إنتاج شركة للتجارة والصناعات الدوائية بقيمة نحو مليون و200 ألف جنيه، وتحصل بموجب تلك التعاقدات على عدد 31 شيكا بنكيا صادران من الشركة جهة عمله والمستفيد فيها احدى الشركات وقام بصرف قيمتها من البنوك المسحوب عليها تلك الشيكات بعد تظهيرها لصالحه، فتمكن من الاستيلاء على مبلغ نحو 2 مليون و800 ألف جنيه قيمة تلك الشيكات.

كما نسبت له جهات التحقيق تهمة أنه ارتكب تزويرا في محررات لإحدى الشركات المساهمة وهي التعاقدات المزعوم إبرامها مع شركة وكان ذلك بطريق الاصطناع، بأن حررها على غرار الصحيح منها مدعيا- على خلاف الحقيقة- إبرامها بين الشركة جهة عمله وشركة لعمل دراسات على مستحضرات طبية خاصة بالشركة جهة عمله.

واستعمل تلك المحررات المزورة فيما زورت من أجله مع علمه بتزويرها، بأن قدمها للشركة جهة عمله محتجا بما دون بها زور ولإعمال أثرها في الاستيلاء على المستحضرات الطبية والشيكات.