رجال بدولة المؤسسات «2».. نسور مصر

مرت مصر بظروف عصيبة كادت ان تنهى تاريخ الاجداد والحضارات وتدخلنا فى مراحل الدمار والتدمير وانتهاء رؤية نور للمستقبل فمنذ اكثر من 25عاما والمخطط الذى تم وضعة لنهاية مصرقد دخل التنفيذ من احفاد الشيطان الذين تم اعدادهم وتدريبهم

لاتعتقدوا كما حاولوا ان يسوقوا لنا ان مرسى أبله وان الشاطر كذا وكذا، كلهم جندوا وتعلموا وتربوا على نموذج واحد فقط الزواج المتشابك بينهم وعدم اكل ذبيحة الاخرون.

هل تعتقد ان احد ممن كانوا نوابا لفترات كثيرة يمكن ان يكون ساذجا لا والف لا ---بل ان التنظيم الشيطانى ومن تعاملوا معهم من اجهزت مخابرات اجنبية قد رسمت لكل واحدا منهم طريقة وشكلة وتعاملة امام المصريين ليحصدا اكبر قدر من الرضا او يدخل اكبر قدر من الرهبة والتخويف لدى الشعب المصرى .

ولان مصر التاريخ والانتصار والبناء والحضارة وهى سمات لاتوجد فى دولة على مر العصور الا وبها رجالا شرفاء حكماء يقودون باقتدار ولهذا تسطيع ان تطلق على الاجهزة السيادية فى مصر النسور الخمس والتى تشكل فى اجماليها اقوى جهاز سيادى في العالم، وجمع المعلومات العالمية لا يوازية فى عملة الا تحالف واحد يطلق علية العيون الخمس فالاستخبارات المعاصرة لم تعد فقط تجسس بل اصبح اهم ركن فيها مواجهة العدو على اى ارض.

نسور مصر الذين يذكرهم وسيستمر فى ذكرهم بصفحات من خيوط الذهب رجالا تربوا على الولاء للوطن والشعور بالواجب والمثابرة في تنفيذ المهام بنهج ابداعي علمى محترف غيرمعهود و بذاكرة وعقلية تحليلية وقدرة على اتخاذ القراروان تكون المخاطرة بشكل مبرر.

رجال يتمتعون بالقدرة على التركيز لفترات طويلة ويمتلكون كافة الادوات فى التعامل مع الآخرين ونيل ثقتهم على اى ارض وتحكمهم مواثيق النزاهة والصدق في العلاقات ولديهم اطلاع عظيم بمختلف المجالات- السياسة الخارجية والاقتصاد ومختلف العلوم

نسور مصر بشقيها الامن القومى والحربى لديهم الاستعداد للعمل في ظروف قاسية وبعيدة عن الوطن مثلما ماحدث فى عودة الارهابى عشماوى من ليبيا وايضا رد حقوق اولادنا الذين ذبحواهناك .

لمصر عيون ساهرة . هي الكلمة التي تشكل دائما السطر الأخير في اعظم القصص والمهام

ان ما نراة فى مسلسل الاختيار من وقائع لهو سطرا واحد فى مكتبة عظيمة سجلت حروفها بالدماء الذكية التى قدمها شهدائنا من القوات المسلحة ورجال الشرطة البواسل والمصريين الرافضين لحكم الجماعة الارهابية

من صفحات هذا الكتاب ووفق ما لدينا من معلومات انة فى بداية عام 2000 تم رصد بعض العناصر الهاربة بالداخل من القيام بعمليات رصد لعدد من المواقع والأهداف بناء علي تكليفات تنظيمية من قادتهم بالخارج لتنفيذ عمليات إرهابية خلال انعقاد مؤتمر القمة الأفريقي الأوربي الذي عقد في 3 و14 أبريل 2000 مستغلين انشغال الأمن في عمليات تأمين الوفود بهدف زعزعة الاستقرار الأمني وكرد فعل علي أحداث مصر وكانت تستهدف العناصر بعض المنشآت الصناعية والسياحية ومصالح رعايا بعض الدول الأجنبية بمصر وشخصيات عامة ورموز دينية إسلامية ومسيحية ومواقع شرطية –ولكن هيهات فنسور مصر كانوا حاضرين وهو نفس السيناريوا الذى تم تنفيذة خلال 2011مع تغيير فى الظروف العالمية

اما المعلومة الثانية فهى رصد قيام عناصر التطرف الليبية ذات القناعة الجهادية بدخول مصر كدولة عبور للسفر إلي سوريا والعرا ق عبر سيناء للمشاركة في الأعمال القتالية بالعراق في أعقاب قيام السلطات الليبية بتشديد سفر العناصر الشبابية منها للعراق وبعض هذة العناصر ترددت علي مصر وتنوي التوجه لبلاد المغرب أيضا للانضمام لصفوف عناصر الجماعة السلفية للدعوة والقتال «تنظيم القاعدة ببلاد المغرب» وتنفيذ هذا التنظيم لعمليات إرهابية بدول المغرب العربي واحتمالية قيامه بوضعهم كخلايا كامنة له

ورغم تعاون مصر مع هذة الدول بتبادل المعلومات والتحذير الاان التنفيذ قد تم بعد مرور اكثر من 10 سنوات اخرتها المعلومات المصرية التى سبق لها ان حذرت هذة الدول منها

ايضا وكانة كان كابوسا من ايام نهاية العالم وفقد كشف نسور مصر عن معلومات مؤكدة لدخول بعض العناصر الإيرانية التي تتحدث العربية بطلاقة إلي مصر وبعض الدول المجاورة منتحلين صفة عراقيين لاجئين مستغلين جوازات سفر عراقية حصلوا عليها من أسر عراقية توفيت أثناء الحرب وهذه العناصر مدربة جاهزة للقيام بعمليات إرهابية في البلاد العربية التي لجأت إليه

اضف لذلك تلك المعلومات التى رصدت اهتمام تنظيم القاعدة بالحصول علي أسلحة دمار شامل لاستخدامها في عمليات إرهابية بنفس طريقة حادثي مترو طوكيو 1995 والخطابات الملوثة بالجمرة الخبيثة بأمريكا 2001 باستخدام مواد كيماوية متداولة بالأسواق ويتم تصنيعها بالمواقع الجهادية من خلال اتصالات بينهم عبر شبكة الإنترنت

وأسلحة الدمار الشامل والسلاح الكيماوي والبيولوجي تظهر عند استخدامها احمرار البشرة والحروق وجروح محاطة باحمرار والقتل السريع وفقدان الوعي والكحة والرشح والحمي والصداع وفقدان الرؤية والقيء.. الخ ورصدت الأجهزة توقع قيام هذه العناصر باستهداف محطات مترو الأنفاق والمراكز التجارية الكبري والكنائس وأماكن اللهو وبعض التجمعات البشرية وقت الذ روة وتلويث مصادر المياه والغذاء وقيام هذه العناصر باستخدام خبراء من العاملين في المعاهد الطبية ومراكز الأبحاث والمعامل الجامعية والمؤسسات الكيميائية وبعض الوحدات العسكرية ويتم سرقة المواد التي يتم التصنيع منها من سرقتها أو الحصول عليها من خلال بعض المراكز البحثية والمستشفيات والجامعات

عزيرى القارئ لو جمعت تلك المعلومات فى صورة واحد ة سترى ماحدث للدول العربية والاوربية خلال ال12عاما الماضية

والوحيدة بحمد من اللة وبفضلرجالها البواسل التى كانت مستعدة لهم مصر تلك المحروسة التى كشفتهم وانهى شعبها عليهم فماكان يحدث فى مصر عمليات أمنية بالغة التشابك, لم يتم خلالها ـ فقط ـ مراقبة أو متابعة الهدف أو (الجاسوس) , وإنما ثم استخدامه أيضا كقناة يتم ــ عبرها ـ تسريب المعلومات والبيانات المضللة إلى العدو حتى يتوه عن مهمتة الاصلية

اننا أمام عمليات دارت بعض وقائعها على أرض أجنبية ومن ثم فإن حجم الانجاز المهني الذي حققه رجال مصر في المتابعة والمراقبة, ثم في انهاء العملية يعد اعجازا حقيقيا, والانتصار على عدة اجهزت مخابرات بوقت واحد ضمن معارك حرب الجاسوسية والمعلومات.

عاشت مصر اعمالا من أعمال الحرب, لأنها ليست عملية جمع معلومات أو تجسس عادي, ولكنها عملية انهاء اوبناء اكبر بلد عربى افريقى

وفى النهاية انتصرت الارادة المصرية لتثيت للعالم اجمع انها دولة تريد السلم والبناء وان نسورها حماة الوطن ابناء كل بيت مصرى هم الدروع والسيوف التى ستقطع راس كل خائن او غادر تحيا تحيا مصر.