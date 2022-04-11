التصريح بدفن جثة قائد سيارة لقى مصرعه فى حادث سير بالجيزة

أمرت نيابة الجيزة بدفن جثة أحد الأشخاص لقي مصرعه فى سقوط سيارة ملاكي قيادته في ترعة المريوطية بدائرة مركز شرطة أبوالنمرس، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات الحادث وتحديد السبب وراء سقوط السيارة.

البداية كانت بتلقي رئيس مباحث مركز شرطة أبوالنمرس بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط سيارة ملاكي بترعة المريوطية بدائرة المركز وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري وتم انتشال جثة سائق السيارة، فيما تم رفع السيارة وتم نقل الجثة إلى مستشفى أبوالنمرس تحت تصرف النيابة العامة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.