الإثنين 11 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التصريح بدفن جثة قائد سيارة لقى مصرعه فى حادث سير بالجيزة

جثة
جثة

أمرت نيابة الجيزة بدفن جثة أحد الأشخاص لقي مصرعه فى سقوط سيارة ملاكي قيادته في ترعة المريوطية بدائرة مركز شرطة أبوالنمرس، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات الحادث وتحديد السبب وراء سقوط السيارة.

البداية كانت بتلقي رئيس مباحث مركز شرطة أبوالنمرس بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط سيارة ملاكي بترعة المريوطية بدائرة المركز وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري وتم انتشال جثة سائق السيارة، فيما تم رفع السيارة وتم نقل الجثة إلى مستشفى أبوالنمرس تحت تصرف النيابة العامة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

النيابة دفن جثة أحد الأشخاص سيارة ملاكي المريوطية

رئيس التحرير

وائل لطفي

البديل الثالث الذى قضى على طيور الظلام

الأكثر قراءة

رابط تسجيل منصة التدريب والتطوير المهني الإلكترونية للمعلمين

«تعليم القاهرة» تعلن جدول امتحانات نهاية العام للشهادة الإعدادية

جدول موعد صرف معاشات شهر مايو 2022 وفقا للبيان الرسمي

بعد ظهورها فى «الكبير أوى 6».. مراحل صنع عروسة لعبة السبيط (صور)

أيمن بهجت قمر يهاجم محمد نجاتى: «أحقر تصريح سمعته فى حياتى كان منك»

ضبط 4 متهمين بالتشاجر بأسلحة بيضاء فى الجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسن كامل

رجالا بدولة الموسسات«2».. نسور مصر

محمد رفعت

الإخوان والدولار.. بيزنس البنوك الإسلامية (3)

جمال رشدي

لماذا تتكرر الأعمال الطائفية في الإسكندرية؟

محمد المعتصم

أول «بطة» بلدى منتخبة تهدد بحرق مصر

أحمد الصغير

(الاختيار3 ) ..ومن يكتب التاريخ!

حسين دعسة

البنك الدولي.. تحديات تؤدي إلى انهيار اقتصادي كوني

محمود خليل

رمضان الساكن فى الراديو والتليفزيون

جمال-أسعد

المتهم الحقيقى فى قتل القمص

صور

صلاة التراويح بمسجد الحسين في احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

مطالب فلسطينية بتحقيق دولي في جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الرياضيين

فلسطينيون يحطمون أجزاء من «قبر يوسف».. ما التداعيات؟

سوريا تحتج لدى الأمم المتحدة: استمرار اعتداءات إسرائيل يستدعي تدخلا