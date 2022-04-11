الإثنين 11 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

أطلق عليه أشيك مسحراتي.. قصة محمد فوزي مع إيقاظ الفنانين لسحور رمضان

المسحراتي محمد فوزي
المسحراتي محمد فوزي

مهنة المسحراتي قديمة ارتبط اسمها بالكثير من الشخصيات سواء الفنية أو الأشخاص ذو المهام الأخرى، وقام مجموعة من الفنانين بتأدية دور المسحراتي بطريقة فنية متميزة، ويعتبر محمود شكوكو أول من أدى دور المسحراتي على شاشة التلفزيون 1961.

وعلى الرغم من ظهور أكثر من شخصية فنية جسدت دور المسحراتي حيث كان المسحراتي الأول في الإذاعة والتلفزيون المصري الفنان سيد مكاوي بأعوام إلا أنه لم يحقق النجاح والشهرة التي حققها المسحراتي الأشهر في مصر.

يعد محمد فوزي كان صاحب الأداء الأول المتميز في مهنة المسحراتي، فقد قام بدور المسحراتي من خلال الإذاعة المصرية في أغنية من ألحانه وكلمات الشاعر بيرم التونسي وكان ذلك في 1955، وجاءت كلماتها كالتالي: يا عباد الله وحدوا الله، أنا أمدح المولى الغفور الودود اللي تجلت رحمته في الوجود، كما كان له أغنية نادرة لم يعرف عنها الكثير من الجمهور وهى عن السحور باسم البيت المنور.

ملابس محمد فوزي في دور المسحراتي

ارتدى فوزي الجلباب والكوفية والطاقية المعممة، وبيده طبلة يدق عليها ليوقظ النائمين، وذلك لزوم التصوير عندما قامت احدى المجلات بإجراء حديثا صحفيا معه وأطلقت عليه المجلة وقتها "المسحراتي الشيك"، وكان ذلك في شهر رمضان في الستينات عبر الإذاعة في برنامج غنائي اسمه "مسحراتي في شارع النجوم”.

كانت فكرة البرنامج تدور على شئ طريف ذهاب فوزي لبيوت الفنانين من أجل إيقاظهم لتناول وجبة السحور وهو يقوم بالضرب على الطبل مرددًا بعض الأغاني التي خصصها لكل نجم.

وقام بتخصيص فقرات غنائية لعدد من الفنانين منهم مارلين مونرو السينما المصرية هند رستم، والعندليب عبد الحليم حافظ وكوكب الشرق أم كلثوم والموسيقار محمد عبد الوهاب.

كلمات أغنية المسحراتي  لـ عبد الحليم حافظ

وخص الفنان الراحل محمد فوزي أغنية للفنان الراحل عبدالحليم حافظ، جاء كلماتها كالآتي:

يا عندليب يا أسمر.. ياللي مالكش نظير

قوم صلي واتسحر.. يزيد عليك الخير

صوتك يرد الروح.. وينبه الوجدان

والطير وسط الدوح.. سمعك بقى نشوان

يقول معاك يا حليم.. الليل طلع له نهار

لما تقول يا حليم.. نار يا حبيبي نار

ياعباد الله وحدوا الله.

كلمات أغينة المسحراتي لـ عبد الحليم حافظ ملابس محمد فوزي في دور المسحراتي مهنة المسحراتي الإذاعة المصرية شاشة التليفزيون الجلباب والكوفية

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