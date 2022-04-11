نيافة الأنبا بشارة يترأس قداس التناصير بكنيسة العذراء بملوي

ذكرت صفحة مطرانية الأقباط الكاثوليك أبوقرقاص، أن صاحب النيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، ترأس، قداس التناصير، وذلك بكنيسة السيدة العذراء بملوي.

قال نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك انه كان في استقبال نيافته الأب ملاك جرجس، راعي الكنيسة، وشمامسة، وشعب الرعية.

وأضاف نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك انه وقد منح نيافته سري المعمودية والميرون لطفل من أبناء الكنيسة.

الجدير بالذكر أن نيافته أكد في كلمة العظة على أن طرق الله في شفاءنا تختلف عن طرقنا، وهي دعوة لنا لنتذكر مفاعيل نعمة معموديتنا.

وعلي صعيد اخر ذكر المكتب الإعلامي عن إيبارشية المنيا، أن نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، استقبل نيافة الأنبا يوسف أبو الخير، المطران الشرفي لإيبارشيّة سوهاج للأقباط الكاثوليك.

جاء ذلك في إطار رياضة الصوم الأربعيني المقدس، المقامة في الفترة من العاشر، وحتى الخامس عشر من الشهر الجاري، وذلك بكاتدرائية يسوع الملك بالمنيا.

شارك في الصلاة الأب كيرلس مكسيموس، والأب يوحنا صموئيل، راعيا الكاتدرائية، وشعب الرعية المبارك. بدأت الرياضة بالقداس الإلهي، ثم أعطى صاحب النيافة الأنبا يوسف العظة بعنوان "التجربة". واختتما صاحبي النيافة القداس الإلهي بالبركة الرسولية للحاضرين.

من جهة أخرى أقيمت في الفترة من الثامن، وحتى العاشر من الشهر الجاري، فعاليات الرياضة الروحية، لخدمة فرح وعطاء ببعض كنائس القاهرة، بمناسبة الصوم الأربعيني المقدس، استعدادًا لعيد القيامة المجيد، وذلك بدير الآباء اليسوعيين بالإسكندرية.

جاء ذلك بمشاركة كاتدرائية القديس أنطونيوس الكبير بالفجالة، وكنيسة القديسة تريزا بالشرابية، وكنيسة قلب يسوع بمصر الجديدة، كنيسة الملاك ميخائيل بحدائق القبة

قاد الرياضة الروحية الأب عادل زكا اليسوعي، والأب أنطونيوس سماحة، راعي كاتدرائية القديس أنطونيوس الكبير بالفجالة. دارت التأملات حول لقاءات يسوع الشافية المحررة، التى تصل بنا إلى القيامة فى حياتنا.