الإثنين 11 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

نيافة الأنبا بشارة يترأس قداس التناصير بكنيسة العذراء بملوي

بشارة جودة
بشارة جودة

ذكرت صفحة مطرانية الأقباط الكاثوليك أبوقرقاص، أن صاحب النيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، ترأس، قداس التناصير، وذلك بكنيسة السيدة العذراء بملوي.

قال نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك انه كان في استقبال نيافته الأب ملاك جرجس، راعي الكنيسة، وشمامسة، وشعب الرعية.

وأضاف نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك انه وقد منح نيافته سري المعمودية والميرون لطفل من أبناء الكنيسة.

الجدير بالذكر أن نيافته أكد في كلمة العظة على أن طرق الله في شفاءنا تختلف عن طرقنا، وهي دعوة لنا لنتذكر مفاعيل نعمة معموديتنا.

وعلي صعيد اخر ذكر المكتب الإعلامي عن إيبارشية المنيا، أن نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، استقبل نيافة الأنبا يوسف أبو الخير، المطران الشرفي لإيبارشيّة سوهاج للأقباط الكاثوليك.

جاء ذلك في إطار رياضة الصوم الأربعيني المقدس، المقامة في الفترة من العاشر، وحتى الخامس عشر من الشهر الجاري، وذلك بكاتدرائية يسوع الملك بالمنيا.

شارك في الصلاة الأب كيرلس مكسيموس، والأب يوحنا صموئيل، راعيا الكاتدرائية، وشعب الرعية المبارك. بدأت الرياضة بالقداس الإلهي، ثم أعطى صاحب النيافة الأنبا يوسف العظة بعنوان "التجربة". واختتما صاحبي النيافة القداس الإلهي بالبركة الرسولية للحاضرين.

من جهة أخرى أقيمت في الفترة من الثامن، وحتى العاشر من الشهر الجاري، فعاليات الرياضة الروحية، لخدمة فرح وعطاء ببعض كنائس القاهرة، بمناسبة الصوم الأربعيني المقدس، استعدادًا لعيد القيامة المجيد، وذلك بدير الآباء اليسوعيين بالإسكندرية.

جاء ذلك بمشاركة كاتدرائية القديس أنطونيوس الكبير بالفجالة، وكنيسة القديسة تريزا بالشرابية، وكنيسة قلب يسوع بمصر الجديدة، كنيسة الملاك ميخائيل بحدائق القبة

قاد الرياضة الروحية الأب عادل زكا اليسوعي، والأب أنطونيوس سماحة، راعي كاتدرائية القديس أنطونيوس الكبير بالفجالة. دارت التأملات حول لقاءات يسوع الشافية المحررة، التى تصل بنا إلى القيامة فى حياتنا.

بشارة جودة أنبا بشارة جودة الانبا بشارة جودة

رئيس التحرير

وائل لطفي

البديل الثالث الذى قضى على طيور الظلام

الأكثر قراءة

رابط تسجيل منصة التدريب والتطوير المهني الإلكترونية للمعلمين

جدول موعد صرف معاشات شهر مايو 2022 وفقا للبيان الرسمي

غرفة السياحة تحذر المواطنين من «برامج الترانزيت» لأداء العمرة: غير قانونية

التحقيق مع المتهمين بسرقة موظفة بالشئون القانونية في الساحل

ضبط 23 عاطلا لحيازتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية في حملة أمنية بالقليوبية

رئيس «العامة للاستثمار»: التعاون مع الأردن لجذب المزيد من الاستثمارات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

الإخوان والدولار.. يزنس البنوك الأسلامية (3)

جمال رشدي

لماذا تتكرر الأعمال الطائفية في الإسكندرية؟

محمد المعتصم

أول «بطة» بلدى منتخبة تهدد بحرق مصر

أحمد الصغير

(الاختيار3 ) ..ومن يكتب التاريخ!

حسين دعسة

البنك الدولي.. تحديات تؤدي إلى انهيار اقتصادي كوني

محمود خليل

رمضان الساكن فى الراديو والتليفزيون

جمال-أسعد

المتهم الحقيقى فى قتل القمص

محمد العسيري

زراعة الأمل فى صحراء أكتوبر

صور

صلاة التراويح بمسجد الحسين في احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

مطالب فلسطينية بتحقيق دولي في جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الرياضيين

فلسطينيون يحطمون أجزاء من «قبر يوسف».. ما التداعيات؟

سوريا تحتج لدى الأمم المتحدة: استمرار اعتداءات إسرائيل يستدعي تدخلا