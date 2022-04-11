الإثنين 11 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تأخيرات القطارات بالوجهين البحري والقبلي اليوم

القطارات
القطارات

أعلنت هيئة السكة الحديد عن التأخيرات المتوقعة بمواعيد القطارات، اليوم الإثنين، أنه نظرًا لما تنجزه الهيئة من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط، من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

التأخيرات المتوقعة للقطارات بالوجهين البحري والقبلي اليوم:

أولاً: خط القاهرة - الإسكندرية

متوسط تأخيرات القطارات  ١١٠ دقيقة

ثانياً: خط القاهرة - السد العالي

- القاهرة - أسيوط مدته ٨٥ دقيقة

- أسيوط -  أسوان مدته ٩٠ دقيقة

ثالثاً: خط بنها - بورسعيد

متوسط تأخيرات القطارات مدته ٨٥ دقيقة

رابعاً: خط طنطا - المنصورة - دمياط

متوسط تأخيرات القطارات مدته ٧٠ دقيقة

خامسا: خط قليوب - شبين القناطر - الزقازيق - المنصورة

متوسط تأخيرات القطارات مدته ٧٠ دقيقة

وأكدت هيئة السكة الحديد أنها تقوم بمتابعة كافة جداول التشغيل، وذلك منعا لوجود تأخيرات في مواعيد القطارات، ما يتسبب في إزعاج المواطنين بشكل كبير.

 ولفتت هيئة السكة الحديد إلى أن التأخيرات سوف  تقل بنسبة كبيرة، وذلك بسبب قرب انتهاء أعمال التطوير في بعض المناطق، وهو ما سيساعد فى عودة سرعة القطارات لطبيعتها، وبالتالي عدم وجود تأخيرات.

السكة الحديد التأخيرات المتوقعة للقطارات بالوجه البحري والقبلي التأخيرات المتوقعة للقطارات بالوجه البحري والقبلي هيئة السكة الحديد عن التأخيرات المتوقعة

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