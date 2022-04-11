الإثنين 11 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تعيين 82 شابا وفتاة من أبناء مطروح خلال فبراير ومارس

محافظ مطروح
محافظ مطروح

قالت محافظة مطروح اليوم، إنه تم تعيين 82 شابا وفتاة من أبناء المحافظة راغبي العمل بالفنادق والقرى السياحية ومنشآت القطاع الخاص، من خلال مكاتب التشغيل بمديرية القوى العاملة بمطروح، خلال شهري فبراير ومارس 2022.

وأوضح عاطف درويش مدير القوى العاملة بمحافظة مطروح، أن التعيين فعليا مثبت من خلال شهادات القيد المرتدة للمديرية طبقا للمادة 15 من قانون العمل 12 لسنة 2003.

وأكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح استمرار جهود المحافظة لمساعدة الشباب على وإيجاد فرص عمل والقضاء على البطالة، ضمن تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، وتحقيق فرص معيشية أفضل له.

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محافظ مطروح القوى العاملة القطاع الخاص قانون العمل محافظة مطروح القرى السياحية

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