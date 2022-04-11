مواطنون يطالبون «الداخلية» بمد مبادرة «كلنا واحد»

توافد المواطنون بكثافة لليوم الثامن والعشرين على التوالي، على المنافذ والسرادقات التي أعلنت عنها وزارة الداخلية، والمشاركة في فعاليات المرحلة الـ22 من مبادرة “كلنا واحد”، التي أطلقت منتصف مارس الماضي تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وطالب عدد من المواطنين- في تصريحات لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط، خلال جولته بعدد من المراكز التجارية والمنافذ المشاركة في مبادرة "كلنا واحد"- وزارة الداخلية بمد المرحلة الـ22 من المبادرة لإتاحة الفرصة لهم للاستفادة من التخفيضات الكبيرة التي وفرتها المبادرة، والتي أسهمت في رفع العبء عن كاهلهم، وجعلت السلع الأساسية، والياميش في متناول الجميع خلال الشهر الكريم.

كما أشادوا بانتشار المنافذ والسرادقات المشتركة بالمبادرة، بجميع أنحاء الجمهورية؛ ما أسهم في إتاحة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة لجميع المواطنين بشتى المحافظات، دون تحميلهم مشقة البحث عنها.

وأعرب المواطنون عن شكرهم لوزارة الداخلية، لحرصها على إطلاق مثل هذه المبادرات، والتي تعكس تطور الفكر الأمني للوزارة، وإيمانها بضرورة المشاركة المجتمعية الفعالة، خاصة في الأعياد والمواسم الاجتماعية، والدينية، والوطنية؛ ما من شأنه مد جسور الثقة بين المواطن ورجال الشرطة.

وكانت وزارة الداخلية قد أطلقت منتصف مارس الماضي فعاليات المرحلة الـ22 من مبادرة (كلنا واحد) لمدة 30 يومًا، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية لتوفير كافة مستلزمات الأسرة من (سلع غذائية وغير غذائية) بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60%، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وتشمل المبادرة عددًا من فروع السلاسل التجارية الكبرى "خير زمان– أولاد رجب- عبدالله العثيم– كارفور– العابد– المحلاوى– أوسكار– خير بلدنا– راية ماركت- أسواق فتح الله– الفرجانى– هايبر الشرقية– إسبنس– كازيون– الشرق- أكسبشن– هايبر بلس– مول القاهرة– النساجون الشرقيون– جولدن مان هاوس– تاى هاوس– نيو أكتف "أبوعلاء"– راديو طلعت– العربى للأدوات الكهربائية– شركة الفيومى– هايبر وان– دايموند تكستال للملابس الجاهزة– الفار للتجارة– اللولو للأسواق التجارية– الطحان للتمور– المتوكل للإستيراد والتصدير"، بإجمالى 993 فرعًا على مستوى الجمهورية.

وأطلقت وزارة الداخلية المبادرة، بالتنسيق مع الموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة فى تلك المجالات لتوفير السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، بنسبة تتراوح ما بين 25% و60%، وذلك بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

كما تم التنسيق مع مسئولي عدد من السلاسل والكيانات التجارية والموردين، لإنشاء سرادق رئيسي بدائرة قسم شرطة مدينة نصر بالقاهرة، و11 سرادقا فرعيا بالميادين والشوارع الرئيسية أمام مقار بعض السلاسل والكيانات التجارية، لعرض وبيع منتجاتهم من السلع الغذائية وغير الغذائية، وبعض مستلزمات البيت المصري، خاصةً محلية الصنع، وذلك بأسعار مخفضة أقل من مثيلاتها بالأسواق وبنسب تخفيض تتراوح ما بين 25% و60% .

كما جرى إطلاق قوافل سيارات مُجمعة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة أقل من مثيلاتها بالأسواق، وبنسب تخفيض تتراوح ما بين 25% و60%، وذلك من خلال الدفع بـ25 سيارة مُحملة بالسلع الغذائية المختلفة بنطاق محافظات القاهرة، والجيزة، والقليوبية، بالمناطق الأكثر احتياجاً، والتي لا تتوافر بها أفرع للسلاسل التجارية.

من جهتها، تشارك منظومة "أمان" التابعة لوزارة الداخلية في المبادرة، للمساهمة فى تلبية إحتياجات المواطنين، حيث تضطلع المنظومة بتجهيز العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة لطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بالأماكن النائية والقرى بكافة المحافظات، بالتنسيق مع مديريات الأمن لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، بما يعد ترجمة واقعية لاهتمام الوزارة بتلبية الاحتياجات المجتمعية للمواطن، من خلال توفير السلع والمستلزمات الأساسية، والاستجابة لمتطلباتهم بما يحقق توطيد العلاقات الإيجابية مع المواطنين، ويسهم فى تحقيق مفهوم جودة العمل الأمني.

وعلى جانب آخر، تواصل الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، تكثيف حملاتها التموينية الموسعة لمراقبة الأسواق، للمحافظة على استقرار الأسعار، وضبط كافة صور الاحتكار، والتحقق من توافر السلع بالأسواق، ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة.

وأشارت وزارة الداخلية، إلى التنسيق مع كافة السلاسل التجارية، لاتخاذ كافة الإجراءات الصحية والوقائية والاحترازية اللازمة؛ لضمان سلامة المواطنين حال ترددهم على مختلف الفروع.