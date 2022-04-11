الإثنين 11 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«سعفان» يسلم 100 عقد عمل لذوي الاحتياجات الخاصة بالشرقية

سعفان يسلم 100 عقد
سعفان يسلم 100 عقد عمل لذوي الاحتياجات

سلم وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الإثنين، بديوان عام الوزارة 100 عقد عمل لذوي الاحتياجات الخاصة مقدمة من شركات القطاع الخاص، وفرتها  مديرية القوى العاملة بالشرقية، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، واهتمام  الوزارة بهذه الفئة علي مستوي المديريات بالمحافظات، واستيفاء نسبة الـ5% المقررة لهم، وذلك بحضور أحمد عبد الهادي وكيل المديرية، وحمدي جابر وكيل الوزارة للتشغيل، ومجدي عبد العزيز مدير عام الإدارة العامة للعمالة غير المنتظمة، وأشرف مرزوق معاون الوزير.

IMG-20220411-WA0044
سعفان

وقال الوزير في كلمته "إن الدولة تضع أبنائها من ذوي القدرات الخاصة نصب أعينها، خاصة بعد إطلاق القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي 2018 عامًا لذوي القدرات الخاصة، مما أعطى حافزًا كبيرًا، ودفعًة كبرى أدت لاستنفار كافة الوزارات والجهات، فأطلقت وزارة القوى العاملة مبادرة "مصر بكم أجمل" لبذل مزيدٍ من الجهد، لتقديم العناية والرعاية اللازمتين لذوي القدرات الخاصة".

IMG-20220411-WA0043
سعفان يسلم 100 عقد عمل لذوي الاحتياجات

وأكد الوزير أن الوزارة لن تتوقف، نحو انطلاقة لبذل المزيد من الاهتمام بذوي القدرات من تدريب وتشغيل، مشددًا أن الوزارة على أتم استعداد لرفع قدراتهم العملية كي يكونوا لَبِنَةً صالحًة في بناء الاقتصاد القومي ورفع شأن الدولة المصرية".

IMG-20220411-WA0042
سعفان يسلم 100 عقد عمل لذوي الاحتياجات

وفيما يخص "قادرون باختلاف" أكد الوزير ضرورة تقديم كافة أوجه الرعاية والاهتمام لهم، خاصة من خلال مبادرة "مصر بكم أجمل" التي تقدم الدورات التدريبية في مجال ريادة الأعمال، فضلا عن توفير فرص العمل المناسبة لهم لتمكينهم ومشاركتهم في مختلف الأعمال.

IMG-20220411-WA0041
سعفان يسلم 100 عقد عمل لذوي الاحتياجات

ونوه الوزير، أن عام 2022 هو عام المجتمع المدنى ، والذى أطلقته القيادة السياسية ، وإذا ما تحدثنا عن ذلك المجتمع بهو يتكون من مجموعة أفراد فاعلين ، فهو المجتمع بأسره ، نحتاج فيه إلى مفاهيم المسؤولية والتكاتف بين بعضنا البعض ، لندحر السلبية بكل اشكالها ونعيد مصطلح "بيت العائلة" ، والأسرة الكبيرة ككيان يحقق فكرة المجتمع المدني في أبسط معانيه، كذلك دعت الأديان السماوية ونبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام إلى رعاية وحماية بعضنا البعض، واوصي على الجار، فى الوقوف بجانبه وقت حاجته ومساعدته قدر المستطاع.

IMG-20220411-WA0040
سعفان

كما أكد الوزير ان المجتمع لن يقوي ويواجه الأزمات، إلا باتحادنا سوياً لتحقيق الهدف الأسمى، وأن نزيل خلافاتنا جانباً اقتداءً بالذكرى المجيدة بانتصارات 1973، و التزامنا بمبادئ ديننا الحنيف والذي أرسى مبادئ المجتمع الصلب في مختلف الأزمان والعصور .

IMG-20220411-WA0038
سعفان يسلم 100 عقد عمل لذوي الاحتياجات

بدوره أوضح وكيل المديرية، أن المديرية بكل العاملين فيها مسخرين لخدمة قادرون باختلاف فى كل الأوقات سواء بتقديم فرص التدريب والتشغيل لهم فى شركات ومنشآت القطاع الخاص والاستثماري داخل المحافظة، إيماناً بدورهم الهام فى بناء المجتمع يداً بيد من أشقائهم الأصحاء.

IMG-20220411-WA0036
سعفان يسلم 100 عقد عمل لذوي الاحتياجات
IMG-20220411-WA0037
سعفان يسلم 100 عقد عمل لذوي الاحتياجات
وزير القوى العاملة محمد سعفان عقد عمل ذوى الاحتياجات الخاصة مديرية القوى العاملة بالشرقية حياة كريمه الرئيس عبد الفتاح السيسي مصر بكم أجمل

رئيس التحرير

وائل لطفي

البديل الثالث الذى قضى على طيور الظلام

الأكثر قراءة

غرفة السياحة تحذر المواطنين من «برامج الترانزيت» لأداء العمرة: غير قانونية

الأمن يضبط عصابة سرقت مصوغات ذهبية وأموال من شقة بالتجمع الأول

رابط تسجيل منصة التدريب والتطوير المهني الإلكترونية للمعلمين

تجديد حبس متهمين بسرقة بضائع الشركات بأسلوب تزوير الشيكات البنكية

مصرع وإصابة 6 في حادث سير بطريق المنصورة أجا

نشرة أخبار العرب.. اجتماع الحكومة اللبنانية في «علم الغيب» والأردن يحذر من زيادة الأسعار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

أول «بطة» بلدى منتخبة تهدد بحرق مصر

أحمد الصغير

(الاختيار3 ) ..ومن يكتب التاريخ!

حسين دعسة

البنك الدولي.. تحديات تؤدي إلى انهيار اقتصادي كوني

محمود خليل

رمضان الساكن فى الراديو والتليفزيون

جمال-أسعد

المتهم الحقيقى فى قتل القمص

محمد العسيري

زراعة الأمل فى صحراء أكتوبر

ماجد حبته

الذين خانوا عمران خان!

لواء.حمدى البطران

التوتر الطائفى بسبب رعونة بعض الأشخاص

صور

صلاة التراويح بمسجد الحسين في احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطينيون يحطمون أجزاء من «قبر يوسف».. ما التداعيات؟

سوريا تحتج لدى الأمم المتحدة: استمرار اعتداءات إسرائيل يستدعي تدخلا

تبادل إطلاق نار بين قوة إسرائيلية وشقيقى مُنفذ هجوم تل أبيب